Черчесов: «Все соперники российских клубов одного уровня, но выделяется «Атлетико»

Вряд ли с Лионом и Лейпцигом будет хоть немного легче чем с Атлетико. надеюсь на интересные,боевые и может где-то и нервозные матчи но все же победные!
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов остался доволен результатами жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы для российских клубов.
Напомним, что «Локомотив» сыграет с мадридским «Атлетико», «Зенит» – с «РБ Лейпцигом», ЦСКА – против «Лиона».
«Для игроков сборной это будут важные матчи, хороший опыт и необходимая практика перед возобновлением чемпионата России. Понятно, что на этой стадии остаются уже соперники совершенно иного уровня, чем в 1/16 финала.
Думаю, что все команды соперники российских клубов одного уровня, но выделяется, естественно, «Атлетико», все-таки они пару раз за последние годы и в финале Лиги чемпионов играли.
А так и «Лион» будет интересным соперником, и «Лейпциг» производит определенный фурор в Германии», – считает Черчесов.