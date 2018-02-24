Черчесов: «Все соперники российских клубов одного уровня, но выделяется «Атлетико»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов остался доволен результатами жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы для российских клубов.

Напомним, что «Локомотив» сыграет с мадридским «Атлетико», «Зенит» – с «РБ Лейпцигом», ЦСКА – против «Лиона».

«Для игроков сборной это будут важные матчи, хороший опыт и необходимая практика перед возобновлением чемпионата России. Понятно, что на этой стадии остаются уже соперники совершенно иного уровня, чем в 1/16 финала.

Думаю, что все команды соперники российских клубов одного уровня, но выделяется, естественно, «Атлетико», все-таки они пару раз за последние годы и в финале Лиги чемпионов играли.

А так и «Лион» будет интересным соперником, и «Лейпциг» производит определенный фурор в Германии», – считает Черчесов.