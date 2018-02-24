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    Черчесов: «Все соперники российских клубов одного уровня, но выделяется «Атлетико»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов остался доволен результатами жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы для российских клубов.

    Напомним, что «Локомотив» сыграет с мадридским «Атлетико», «Зенит» – с «РБ Лейпцигом», ЦСКА – против «Лиона».

    «Для игроков сборной это будут важные матчи, хороший опыт и необходимая практика перед возобновлением чемпионата России. Понятно, что на этой стадии остаются уже соперники совершенно иного уровня, чем в 1/16 финала.

    Думаю, что все команды соперники российских клубов одного уровня, но выделяется, естественно, «Атлетико», все-таки они пару раз за последние годы и в финале Лиги чемпионов играли.

    А так и «Лион» будет интересным соперником, и «Лейпциг» производит определенный фурор в Германии», – считает Черчесов.

    Источник: ТАСС

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    24.02.2018 07:32
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 февраля 2018, 18:24

      Вряд ли с Лионом и Лейпцигом будет хоть немного легче чем с Атлетико. надеюсь на интересные,боевые и может где-то и нервозные матчи но все же победные!

      1
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      Рейтинг: +223

      Cupota 24 февраля 2018, 12:22

      ЦСКА стоит 102М евро, Олимпик лионский 298М.
      Локо - 63М, Атлетик - лень смотреть, 500+ где-то.
      Зенит - 130М, РедБулл - 320М.
      Отражают ли деньги реальную силу команд, увидим ооочень скоро.

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 24 февраля 2018, 12:16

      Все равные, но Атлетико равнее... Черчесову интервью лучше молча давать...

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 февраля 2018, 10:46

      Как сложится судьба наших команд?В любом случае наберут полезный опыт.Удачи.

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 февраля 2018, 10:31

      Черчесов смотрит на предстоящие матчи со своим интересом, мы наблюдаем со своей колокольни зрителей, тренеры и эксперты комментируют, как специалисты и т.д.
      А истина про везение и возможные исходы поединков, где-то по середине

      7
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 24 февраля 2018, 10:23

      да для наших любой соперник на этой стадии сложный

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 24 февраля 2018, 10:20

      Так вровень подоконник или немного выперать должен!!!???

      2
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Сильвербой 24 февраля 2018, 11:41

      Сильвербой, либо что бы вровень выпирал :))))

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 24 февраля 2018, 09:57

      пора заняться чемпионатом...

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 24 февраля 2018, 09:35

      Хороший соперник для Локомотива.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 24 февраля 2018, 09:03

      Ну спасибо, просветил, а то мы не знали...

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