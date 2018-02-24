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  • Черчесов: «Все соперники российских клубов одного уровня, но выделяется «Атлетико»

Черчесов: «Все соперники российских клубов одного уровня, но выделяется «Атлетико»

24 февраля 2018, 07:32
16

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов остался доволен результатами жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы для российских клубов.

Напомним, что «Локомотив» сыграет с мадридским «Атлетико», «Зенит» – с «РБ Лейпцигом», ЦСКА – против «Лиона».

«Для игроков сборной это будут важные матчи, хороший опыт и необходимая практика перед возобновлением чемпионата России. Понятно, что на этой стадии остаются уже соперники совершенно иного уровня, чем в 1/16 финала.

Думаю, что все команды соперники российских клубов одного уровня, но выделяется, естественно, «Атлетико», все-таки они пару раз за последние годы и в финале Лиги чемпионов играли.

А так и «Лион» будет интересным соперником, и «Лейпциг» производит определенный фурор в Германии», – считает Черчесов.

Источник: ТАСС
Лига Европы Локомотив ЦСКА Зенит Атлетико РБ Лейпциг Лион Черчесов Станислав
Комментарии (16)
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ДСА
1519449143
Теперь хоть бы один клуб дальше прошёл.
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арейская
1519452232
Ну спасибо, просветил, а то мы не знали...
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bolela_16
1519455470
пора заняться чемпионатом...
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Сильвербой
1519456823
Так вровень подоконник или немного выперать должен!!!???
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swot1205
1519457027
да для наших любой соперник на этой стадии сложный
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insider_retro
1519457499
Черчесов смотрит на предстоящие матчи со своим интересом, мы наблюдаем со своей колокольни зрителей, тренеры и эксперты комментируют, как специалисты и т.д. А истина про везение и возможные исходы поединков, где-то по середине
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zigbert
1519458384
Как сложится судьба наших команд?В любом случае наберут полезный опыт.Удачи.
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Тазит
1519463818
Все равные, но Атлетико равнее... Черчесову интервью лучше молча давать...
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Cupota
1519464121
ЦСКА стоит 102М евро, Олимпик лионский 298М. Локо - 63М, Атлетик - лень смотреть, 500+ где-то. Зенит - 130М, РедБулл - 320М. Отражают ли деньги реальную силу команд, увидим ооочень скоро.
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OfaZavr
1519485841
Вряд ли с Лионом и Лейпцигом будет хоть немного легче чем с Атлетико. надеюсь на интересные,боевые и может где-то и нервозные матчи но все же победные!
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