«Спартак» могут исключить из еврокубков из-за поведения фанатов

А чего исключать, когда его и так не будет в еврокубках несколько ближайших лет? )))
По итогам ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком» УЕФА открыл дело против московского клуба из-за поведения фанатов.
После драки между болельщиками испанского и российского клубов в результате сердечного приступа скончался полицейский.
За поведение фанатов «Спартак» может быть крупно оштрафован или исключен из еврокубков. Также болельщикам красно-белых могут запретить посещать выездные матчи.
«Спартак» боятся в Бильбао. Не команду, а фанатов