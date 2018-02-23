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«Спартак» могут исключить из еврокубков из-за поведения фанатов

23 февраля 2018, 19:46
85

По итогам ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком» УЕФА открыл дело против московского клуба из-за поведения фанатов.

После драки между болельщиками испанского и российского клубов в результате сердечного приступа скончался полицейский.

За поведение фанатов «Спартак» может быть крупно оштрафован или исключен из еврокубков. Также болельщикам красно-белых могут запретить посещать выездные матчи.

«Спартак» боятся в Бильбао. Не команду, а фанатов

Источник: Mundodeportivo
Лига Европы Спартак
Комментарии (85)
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Муруал
1519404650
Я предполагал,что будут санкции от негативно настроенной к нам Европы,а мне ставили минусы.Получите.
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OfaZavr
1519405170
лучше отбитых на голову фанатов не пускать а клуб то в чем виноват? любой хулиган оденется в атрибутику Спартака и учиняет беспорядки а клуб почему должен за таких отвечать.
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AЛЕКС73
1519405279
после олимпийцев..взялись за Спартак...! политические игры блин !
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Shogun
1519406699
Вон по ТВ показали, очевидцы рассказывают, якобы стояли парни с шарфами, тут налетели ни с х...я спартачи и давай лупить, а один их "адекватных" у...бал менту в грудь ногой, а по поводу фашистской символики, то не спорю на трибуне мясных наблюдалось не однократно, помню еще как матч Динамо- Спартак по ТВ показывали еще на НТВ, то там оператор крупно снял флаг со свастикой в руках одного из спартаковских у...банов
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атеист
1519407653
Кто напомнит, в Москве проблемы были? По всему похоже - нет, т.е. спартаковские "ультрас" дома были тише воды, ниже травы, приехали в гейспанию и раздухарились..., вывод - проблемы либо в гейспанцах, либо в их правоохранительных органах, где служат инвалиды... Я так думаю...
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3a zenit
1519408185
почему виноват Спартак в том что менты испанские плохо сработали и не запретили шествие и не отслеживали группы болельщиков?Ничего не будет,ответственность лежит на принимающей стороне...но они жы ивропа.
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andrebest4
1519410564
почитал комменты и удивляет рассуждения многих..мол мы тут ни причем это все полицаи их не могут обеспечить порядок...и так уже не первый раз и не с первой нашей командой...ребят нечего на зеркало пенять коль рожа крива..исключить из еврокубков это конечно перебор но могут и так поступить...а фанатам надо внутри работать а не гопоту включать.
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Zubo
1519412970
Не стал бы их осуждать без рассмотрения обстоятельств дела, их могли справоцировать, если меня бьют , или в меня плюют , что-нибудь кидают или оскорбляют, я стоять и смотреть не буду
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Ловкий Бубен
1519414121
Хотят показательное судилище устроить , нужно выручать ребят
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3ton
1519420047
Куда спартаковцы не едут , везде заводят уголовные дела и разборки с УЕФА. Может реально пора искл. клуб из еврокубков. Если скот не может вести себя ноомально. Сами подводят клуб ,еще себя фанатами называют.
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