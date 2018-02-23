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    «Спартак» могут исключить из еврокубков из-за поведения фанатов

    По итогам ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком» УЕФА открыл дело против московского клуба из-за поведения фанатов.

    После драки между болельщиками испанского и российского клубов в результате сердечного приступа скончался полицейский.

    За поведение фанатов «Спартак» может быть крупно оштрафован или исключен из еврокубков. Также болельщикам красно-белых могут запретить посещать выездные матчи.

    «Спартак» боятся в Бильбао. Не команду, а фанатов

    Источник: Mundodeportivo

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    23.02.2018 19:46
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    Комментарии73
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 26 февраля 2018, 12:16

      А чего исключать, когда его и так не будет в еврокубках несколько ближайших лет? )))

      0
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      Рейтинг: +2797

      игорь антошкин 24 февраля 2018, 10:27

      буду краток-а почему не говорят, что у испанцев были ножи, кастеты. дубины

      3
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 24 февраля 2018, 07:11

      что за уроды эти ультрас (фанаты)...

      2
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 24 февраля 2018, 06:46

      Дебилов везде много, за них клубы не должны отдуваться!!! Отлавливать, сажайте, не пускайте в свою страну этих людей, но футбольный клуб здесь не причем!

      1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 24 февраля 2018, 02:31

      Опять все виноваты , кроме ..... Примерно за такие же действия таких же ПУШИСТИКОВ , Англию отстраняли , в своё время , от евротурниров. Ничему жизнь не учит .

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 24 февраля 2018, 01:00

      Честно и прямо - подгадили. И не только Спартаку, а всему футболу.

      1
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      Рейтинг: +1055

      3ton 24 февраля 2018, 00:07

      Куда спартаковцы не едут , везде заводят уголовные дела и разборки с УЕФА. Может реально пора искл. клуб из еврокубков. Если скот не может вести себя ноомально.
      Сами подводят клуб ,еще себя фанатами называют.

      -1
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 23 февраля 2018, 23:10

      наши приехали...и по старой доброй традиции дали дрозда...
      врятли я думаю там были пьяные малолетки...ехали наши красно-белые братья которые себе это могут позволить!
      и хочу заметить болели и поддерживали они очень горячо!!!
      а то что произошло это обычная процедура...не подготовились хозяева.булки расслабили...думали из России 5 человек приедет)ха...

      -2
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 23 февраля 2018, 22:59

      Разве Спартак сам себя не исключил?

      0
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      Рейтинг: +2257

      Ловкий Бубен 23 февраля 2018, 22:28

      Хотят показательное судилище устроить , нужно выручать ребят

      1
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