«Спартак» могут исключить из еврокубков из-за поведения фанатов

По итогам ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком» УЕФА открыл дело против московского клуба из-за поведения фанатов.

После драки между болельщиками испанского и российского клубов в результате сердечного приступа скончался полицейский.

За поведение фанатов «Спартак» может быть крупно оштрафован или исключен из еврокубков. Также болельщикам красно-белых могут запретить посещать выездные матчи.

«Спартак» боятся в Бильбао. Не команду, а фанатов