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  • Бубнов: «Спартак» должен не «Локомотив» бояться, а набирать форму»

Бубнов: «Спартак» должен не «Локомотив» бояться, а набирать форму»

23 февраля 2018, 06:08
5

Известный российский эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре «Локомотива» по итогам ответного матч 1/16 финала Лиги Европы с «Ниццей». Он уверен, что благодаря набранной форме железнодорожники могут не менее удачно завершить сезон в РФПЛ, сохранив лидирующую позицию в турнирной таблице.

«К «Локомотиву» нет никаких претензий по игре: сыграли грамотно и плотно. Сделали выводы после первого матча, закрыли все зоны. Семин знал, что «Ницца» пойдет вперед, поэтому сделал ставку на контратаки. Такие возможности действительно появились, одним из моментов «Локомотив» и воспользовался.

Характерный момент: «Локомотив» совершил около 25 нарушений – это один из методов противодействия атакам «Ниццы». Причем «Локомотив» накрывал не только на своей, но и на чужой половине поля. Это говорит о хорошем функциональном состоянии команды.

Форсирование подготовки не должно повлиять на выступление в чемпионате, поскольку 10 туров – короткая дистанция. Кроме того, «Локомотив» обладает хорошей форой, им главное удачно начать. Если удачно начнут, то могут решить вопрос чемпионства сильно заранее.

Потолок ЦСКА – четвертьфинал, при условии, что повезет со жребием. Потолок у «Локомотива» в Лиге Европы выше, они выглядели лучше. «Локомотив» может доходить до полуфинала, но опять же при условии удачного жребия.

Должен ли «Спартак» бояться «Локомотив»? «Спартак» должен не «Локомотив» бояться, а сам набирать соответствующую форму. Как раз через матч в Бильбао и на Кубок России они должны подойти в хорошей готовности к дерби. Хотя очевидно, что такой «Локомотив» – серьезный соперник для «Спартака», – считает Бубнов.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Локомотив» – «Ницца» завершился со счетом 1:0 (результат первой встречи – 3:2).

Источник: Sportbox.ru
Лига Европы Локомотив Ницца Спартак Семин Юрий Бубнов Александр
Комментарии (5)
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bumer_moscow
1519359032
Ждем
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XaXatyn
1519360302
Матч все расставит по местам
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ДСА
1519361084
К ответной игре Спартак форму набрал.
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Spartak 777
1519372391
Ну по делу говорит , но только хотелось бы верить что все наши клубы пройдут максимально далеко в ЛЕ....Жаль что Спартак вылетел
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ramos6548
1519643539
Спартак уже и так набрал форму, и матч с Локо должен быть хорошей проверкой и для тех и для других. Главное без травм в Самаре.
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