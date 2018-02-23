Бубнов: «Спартак» должен не «Локомотив» бояться, а набирать форму»

Известный российский эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре «Локомотива» по итогам ответного матч 1/16 финала Лиги Европы с «Ниццей». Он уверен, что благодаря набранной форме железнодорожники могут не менее удачно завершить сезон в РФПЛ, сохранив лидирующую позицию в турнирной таблице.

«К «Локомотиву» нет никаких претензий по игре: сыграли грамотно и плотно. Сделали выводы после первого матча, закрыли все зоны. Семин знал, что «Ницца» пойдет вперед, поэтому сделал ставку на контратаки. Такие возможности действительно появились, одним из моментов «Локомотив» и воспользовался.

Характерный момент: «Локомотив» совершил около 25 нарушений – это один из методов противодействия атакам «Ниццы». Причем «Локомотив» накрывал не только на своей, но и на чужой половине поля. Это говорит о хорошем функциональном состоянии команды.

Форсирование подготовки не должно повлиять на выступление в чемпионате, поскольку 10 туров – короткая дистанция. Кроме того, «Локомотив» обладает хорошей форой, им главное удачно начать. Если удачно начнут, то могут решить вопрос чемпионства сильно заранее.

Потолок ЦСКА – четвертьфинал, при условии, что повезет со жребием. Потолок у «Локомотива» в Лиге Европы выше, они выглядели лучше. «Локомотив» может доходить до полуфинала, но опять же при условии удачного жребия.

Должен ли «Спартак» бояться «Локомотив»? «Спартак» должен не «Локомотив» бояться, а сам набирать соответствующую форму. Как раз через матч в Бильбао и на Кубок России они должны подойти в хорошей готовности к дерби. Хотя очевидно, что такой «Локомотив» – серьезный соперник для «Спартака», – считает Бубнов.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Локомотив» – «Ницца» завершился со счетом 1:0 (результат первой встречи – 3:2).