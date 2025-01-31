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Предварительная сетка плей-офф Лиги Европы

По итогам общего этапа Лиги Европы сформировалась предварительная сетка решающих стадий турнира.

Каждая команда из пары, разделенной знаком «|», сыграет с другой командой из пары, разделенной этим знаком, в раунде плей-офф. Точный состав пар определится по итогам жеребьевки 31 января. Тогда же определится и какой соперник достанется победителям раунда плей-офф в 1/8 финала.

«Ференцварош» | «Порту»«Рома» | «Виктория»: победители выйдут на «Лацио» и «Атлетик».

«Твенте» | «Фенербахче»«Буде-Глимт» | «Андерлехт»: победители выйдут на «Олимпиакос» и «Рейнджерс».

«Юнион СЖ» | ПАОК – ФКСБ | «Аякс»: победители выйдут на «Айнтрахт» и «Лион».

«АЗ Алкмаар» | «Мидтьюлланд»«Реал Сосьедад» | «Галатасарай»: победители выйдут на «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

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Источник: официальный сайт УЕФА

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