Предварительная сетка плей-офф Лиги Европы

По итогам общего этапа Лиги Европы сформировалась предварительная сетка решающих стадий турнира.

Каждая команда из пары, разделенной знаком «|», сыграет с другой командой из пары, разделенной этим знаком, в раунде плей-офф. Точный состав пар определится по итогам жеребьевки 31 января. Тогда же определится и какой соперник достанется победителям раунда плей-офф в 1/8 финала.

«Ференцварош» | «Порту» – «Рома» | «Виктория»: победители выйдут на «Лацио» и «Атлетик».

«Твенте» | «Фенербахче» – «Буде-Глимт» | «Андерлехт»: победители выйдут на «Олимпиакос» и «Рейнджерс».

«Юнион СЖ» | ПАОК – ФКСБ | «Аякс»: победители выйдут на «Айнтрахт» и «Лион».

«АЗ Алкмаар» | «Мидтьюлланд» – «Реал Сосьедад» | «Галатасарай»: победители выйдут на «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».