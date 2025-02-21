Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка – сегодня.
Будут следующие пары:
- «Виктория» (Чехия) – «Лацио» (Италия) или «Атлетик» (Испания);
- «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Олимпиакос» (Греция) или «Рейнджерс» (Шотландия);
- «Аякс» (Нидерланды) – «Айнтрахт» (Германия) или «Лион» (Франция);
- АЗ (Нидерланды) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) или «Тоттенхэм» (Англия);
- «Реал Сосьедад» (Испания) – «Тоттенхэм» или «Манчестер Юнайтед»;
- ФКСБ (Румыния) – «Лион» или «Айнтрахт»;
- «Фенербахче» (Турция) – «Рейнджерс» или «Олимпиакос»;
- «Рома» (Италия) – «Атлетик» или «Лацио».