Определились команды, прошедшие в 1/8 финала Лиги Европы

Завершился общий этап Лиги Европы сезона-2024/25.
Команды, финишировавшие в топ-8 турнирной таблицы, напрямую вышли в 1/8 финала турнира.
- «Лацио» – 19 очков
- «Атлетик» – 19 очков
- «Манчестер Юнайтед» – 18 очков
- «Тоттенхэм» – 17 очков
- «Айнтрахт» – 16 очков
- «Лион» – 15 очков
- «Олимпиакос» – 15 очков
- «Рейнджерс» – 14 очков
Еще восемь участников 1/8 финала ЛЧ определятся по итогам стыковых матчей.
Там сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е: «Буде-Глимт», «Андерлехт», ФКСБ, «Аякс», «Реал Сосьедад», «Галатасарай», «Рома», «Виктория Пльзень», «Ференцварош», «Порту», «АЗ Алкмаар», «Мидтьюлланд», «Юнион СЖ», ПАОК, «Твенте», «Фенербахче».