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Определились команды, прошедшие в 1/8 финала Лиги Европы

Завершился общий этап Лиги Европы сезона-2024/25.

Команды, финишировавшие в топ-8 турнирной таблицы, напрямую вышли в 1/8 финала турнира.

  1. «Лацио» – 19 очков
  2. «Атлетик» – 19 очков
  3. «Манчестер Юнайтед» – 18 очков
  4. «Тоттенхэм» – 17 очков
  5. «Айнтрахт» – 16 очков
  6. «Лион» – 15 очков
  7. «Олимпиакос» – 15 очков
  8. «Рейнджерс» – 14 очков

Еще восемь участников 1/8 финала ЛЧ определятся по итогам стыковых матчей.

Там сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е: «Буде-Глимт», «Андерлехт», ФКСБ, «Аякс», «Реал Сосьедад», «Галатасарай», «Рома», «Виктория Пльзень», «Ференцварош», «Порту», «АЗ Алкмаар», «Мидтьюлланд», «Юнион СЖ», ПАОК, «Твенте», «Фенербахче».

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Источник: «Бомбардир»

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