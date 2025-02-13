Лига Европы. «Аякс», «Реал Сосьедад», «Фенербахче» и «Ференцварош» победили в первых стыках

Завершились четыре первых матча 1/16 финала Лиги Европы.
«Аякс» на выезде обыграл «Юнион СЖ» – 2:0.
«Реал Сосьедад» в гостях был сильнее «Мидтьюлланда» – 2:1. Арсен Захарян снова на поле не вышел.
«Фенербахче» под руководством Жозе Моуринью дома разгромил «Андерлехт» – 3:0.
«Ференцварош» на своем поле добыл минимальную победу над «Викторией» из Пльзени – 1:0.
Ответные встречи состоятся через неделю – 20 февраля.
Лига Европы. Плей-офф. 1/16 финала. Первые матчи
Юнион СЖ (Бельгия) – Аякс (Нидерланды) – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Расмуссен, 59; 0:2 – Мокио, 71.
Мидтьюлланд (Дания) – Реал Сосьедад (Испания) – 1:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Мендес (с пенальти), 11; 0:2 – Кубо, 31; 1:2 – Букса, 38.
Фенербахче (Турция) – Андерлехт (Бельгия) – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Тадич, 11; 2:0 – Джеко, 42; 3:0 – Эн-Несири, 57.
Ференцварош (Венгрия) – Виктория (Чехия) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Абу Фани, 23.