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Лига Европы. «Аякс», «Реал Сосьедад», «Фенербахче» и «Ференцварош» победили в первых стыках

Завершились четыре первых матча 1/16 финала Лиги Европы.

«Аякс» на выезде обыграл «Юнион СЖ» – 2:0.

«Реал Сосьедад» в гостях был сильнее «Мидтьюлланда» – 2:1. Арсен Захарян снова на поле не вышел.

«Фенербахче» под руководством Жозе Моуринью дома разгромил «Андерлехт» – 3:0.

«Ференцварош» на своем поле добыл минимальную победу над «Викторией» из Пльзени – 1:0.

Ответные встречи состоятся через неделю – 20 февраля.

Лига Европы. Плей-офф. 1/16 финала. Первые матчи

Юнион СЖ (Бельгия) – Аякс (Нидерланды) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Расмуссен, 59; 0:2 – Мокио, 71.

Мидтьюлланд (Дания) – Реал Сосьедад (Испания) – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Мендес (с пенальти), 11; 0:2 – Кубо, 31; 1:2 – Букса, 38.

Фенербахче (Турция) – Андерлехт (Бельгия) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Тадич, 11; 2:0 – Джеко, 42; 3:0 – Эн-Несири, 57.

Ференцварош (Венгрия) – Виктория (Чехия) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Абу Фани, 23.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

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Источник: «Бомбардир»

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13.02.2025 22:42
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