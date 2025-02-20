Лига Европы. Дубль Дибалы помог «Роме» победить «Порту» (3:2), ПАОК Чалова и Оздоева вылетел

«Рома» в 1/16 финала Лиги Европы прошла «Порту». В ответном матче римляне победили благодаря дублю Пауло Дибалы.

В другой встрече ПАОК проиграл ФКСБ и вылетел. В матче поучаствовали россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев.

Лига Европы. Стыковой раунд (1/16 финала). Ответные матчи

Рома (Италия) – Порту (Португалия) – 3:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Омородион, 27; 1:1 – Дибала, 35; 2:1 – Дибала, 39; 3:1 – Писилли, 83; 3:2 – Ренш, 90+6 (в свои ворота).

Удаления: нет – Эуштакиу, 51.

Первый матч: 1:1.

ФКСБ (Румыния) – ПАОК (Греция) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Чисотти, 30; 2:0 – Микулеску, 81.

Первый матч: 2:1.

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