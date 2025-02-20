Лига Европы. «Буде» Хайкина разгромил «Твенте» (5:2) в драматичном матче с 3 автоголами

«Буде-Глимт» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы победил дома «Твенте». Команды провели дополнительное время.

До 90+2 минуты по сумме двух матчей вел «Твенте» и проходил дальше. На 90+2 минуте нидерландцы забили в свои ворота.

На 90+4 минуте «Буде» забил еще один мяч и дальше проходили уже они. Однако через две минуты «Твенте» сравнял счет по сумме двух матчей.

В дополнительное время «Буде» забил два мяча, один из них – автогол.

Ворота «Буде» защищал россиянин Никита Хайкин.

Лига Европы. Стыковой раунд (1/16 финала). Ответный матч

Буде-Глимт (Норвегия) – Твенте (Нидерланды) – 5:2 (0:1; 3:1; 2:0)

Голы: 0:1 – Сьоволд, 26 (в свои ворота); 1:1 – Хог, 56 (с пенальти); 2:1 – Хилгерс, 90+2 (в свои ворота); 3:1 – Вембангомо, 90+4; 3:2 – Стейн, 90+6; 4:2 – Фет, 111; 5:2 – Верскуерен, 114 (в свои ворота).

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