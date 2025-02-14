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Лига Европы. Ничья «Порту» с «Ромой»; ПАОК, «Галатасарай» и «Буде-Глимт» проиграли

Завершились еще четыре первых матча 1/16 финала Лиги Европы.

«Порту» и «Рома» сильнейшего не выявили – ничья 1:1.

«Галатасарай» потерпел разгромное поражение от «АЗ Алкмаара» (1:4), пропустив дважды после удаления.

ПАОК дома уступил ФКСБ – 1:2. Магомед Оздоев вышел на замену на 69-й минуте, Федор Чалов всю встречу провел в запасе.

Никита Хайкин не помог «Буде-Глимту» удержать ничью с «Твенте». Голландцы вырвали победу на 95-й минуте.

Ответные встречи состоятся через неделю – 20 февраля.

Лига Европы. Плей-офф. 1/16 финала. Первые матчи

Порту (Португалия) – Рома (Италия) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Челик, 45+3; 1:1 – Моура, 67.

Удаление: нет – Кристанте, 73.

АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Галатасарай (Турция) – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Мейнанс, 12; 1:1 – Салаи, 20; 2:1 – Пэррот (с пенальти), 37; 3:1 – Класи, 58; 4:1 – Вольфе, 66.

Удаление: нет – Айхан, 51.

ПАОК (Греция) – ФКСБ (Румыния) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Саматта, 21; 1:1 – Георгита, 50; 1:2 – Дава, 60.

Удаление: Тайсон, 45+5 – нет.

Твенте (Нидерланды) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Лтайеф, 5; 1:1 – Берг, 85; 2:1 – ван Вольфсвинкел, 90+5.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

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Источник: «Бомбардир»

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14.02.2025 00:59
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