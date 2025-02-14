Лига Европы. Ничья «Порту» с «Ромой»; ПАОК, «Галатасарай» и «Буде-Глимт» проиграли

Завершились еще четыре первых матча 1/16 финала Лиги Европы.
«Порту» и «Рома» сильнейшего не выявили – ничья 1:1.
«Галатасарай» потерпел разгромное поражение от «АЗ Алкмаара» (1:4), пропустив дважды после удаления.
ПАОК дома уступил ФКСБ – 1:2. Магомед Оздоев вышел на замену на 69-й минуте, Федор Чалов всю встречу провел в запасе.
Никита Хайкин не помог «Буде-Глимту» удержать ничью с «Твенте». Голландцы вырвали победу на 95-й минуте.
Ответные встречи состоятся через неделю – 20 февраля.
Лига Европы. Плей-офф. 1/16 финала. Первые матчи
Порту (Португалия) – Рома (Италия) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Челик, 45+3; 1:1 – Моура, 67.
Удаление: нет – Кристанте, 73.
АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Галатасарай (Турция) – 4:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Мейнанс, 12; 1:1 – Салаи, 20; 2:1 – Пэррот (с пенальти), 37; 3:1 – Класи, 58; 4:1 – Вольфе, 66.
Удаление: нет – Айхан, 51.
ПАОК (Греция) – ФКСБ (Румыния) – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Саматта, 21; 1:1 – Георгита, 50; 1:2 – Дава, 60.
Удаление: Тайсон, 45+5 – нет.
Твенте (Нидерланды) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Лтайеф, 5; 1:1 – Берг, 85; 2:1 – ван Вольфсвинкел, 90+5.