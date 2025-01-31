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Аморим прокомментировал победу «МЮ» над ФКСБ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о гостевом матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы с ФКСБ (2:0).

«Я думаю, мы очень хорошо контролировали ход игры. Мы больше владели мячом, поэтому у нас было больше времени на то, чтобы обдумывать и связывать свои действия.

Кобби [Мэйну] очень хорошо сыграл на этой позиции, у него было больше свободы и не так много ответственности, которая появлялась, когда он постоянно возвращался назад.

Ребята хорошо поработали – еще один сухой матч. Мы создавали моменты, но нам нужно забивать больше голов. Но, в конце концов, это был хороший день для нас», – сказал Аморим.

  • Голы у манкунианцев забили Диогу Далот на 60-й минуте и Кобби Мэйну на 68-й.
  • «МЮ» закончил общий этап Лиги Европы на 3-м месте с 18 очками. Команда не проиграла ни одного матча. У «ФКСБ» на счету 14 баллов и 11-я позиция.

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Источник: официальный сайт УЕФА

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