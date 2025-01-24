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Аморим прокомментировал победу «МЮ» над «Рейнджерс»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы с «Рейнджерс» (2:1).

«Мы хорошо выступили. Лучше играли с мячом. Мы хорошо начали матч, а затем потеряли контроль над игрой из-за некоторых плохих решений, но ребята молодцы. Мы были очень близки ко второму голу, моментов было множество. Он дался тяжело, но ребята восстановятся.

Мы играем неидеально, но мы перестроились после недавнего матча [1:3 с «Брайтоном»]. Вы могли увидеть связь между игроками. Думаю, нам нужно быть более хладнокровными в нужные моменты.

Де Лигт что-то почувствовал в ноге, и Йоро, поэтому мы не можем ничем рисковать. Мы должны победить, но мы должны защитить игроков и показать, что каждый важен в этот момент.

Вы можете видеть, что в еврокубках все совсем по-другому. Момент с нашим первым голом в Премьер-лиге не считается нарушением», – сказал Аморим.

  • «МЮ» открыл счет на 52-й минуте после автогола Джека Батлэнда. «Рейнджерс» сравнял на 88-й – мяч забил Сирьель Дессер. Победный гол «МЮ» на счету Бруну Фернандеша на 90+2-й.
  • Английский клуб занимает на общем этапе 4-е место с 15 очками. «Рейнджерс» идет 13-м с 11 баллами. Оба клуба обеспечили себе участие в плей-офф.
  • Аморим стал третьим тренером в истории «Манчестер Юнайтед», выигравшим все три первых матча еврокубка во главе манкунианцев. Это удавалось только Мэтту Басби в 1956-м и Алексу Фергюсону в 1990-м.

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Источник: BBC

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