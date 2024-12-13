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    Определились еще два участника плей-офф Лиги Европы

    «Лацио» и «Андерлехт» гарантировали себе участие в плей-офф Лиги Европы по итогам матчей 6-го тура общего этапа, прошедших в четверг.

    Римляне возглавляют таблицу турнира с 16 очками, а брюссельцы идут третьими с 14 баллами. Оба клуба уже не смогут опуститься ниже 24-го места – последнего проходного для участия в матчах на вылет.

    «Лацио» и «Андерлехт» присоединились к «Атлетику», который завоевал путевку в плей-офф днем ранее. Команда из Бильбао находится на 2-м месте на общем этапе с 16 очками.

    Потеряло шансы на выход в плей-офф только киевское «Динамо». У команды 0 очков после 6 матчей.

    «Лудогорец», «Карабах», РФШ и «Ницца» потеряли шансы попасть в топ-8, место в котором дает прямой выход в 1/8 финала. Однако они еще могут оказаться в матчах на вылет, заняв позицию в числе 24 лучших команд.

    • Позиции в топ-8 пока не гарантировала ни одна из команд.
    • 7-й тур общего этапа Лиги Европы пройдет 21-23 января, 8-й – 30 января.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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