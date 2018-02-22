Радимов: «Российским командам в это время года не хватает игрового ритма»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов отметил недостаток игрового ритма всех российских команд в начале этого года, в том числе и у ЦСКА, который пробился в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв по сумме двух встреч «Црвену Звезду».

– Какое впечатление производит ЦСКА по матчам с «Црвеной Звездой»?

– Как и все наши команды, которым в это время года не хватает игрового ритма.

– Как смотрелся Муса?

– На мой взгляд, ему не хватает взаимопонимания с партнерами, что, в общем-то, и неудивительно, поскольку в Англии он практически не имел игровой практики. Чтобы вернуть взаимопонимание, нужно хотя бы несколько матчей отыграть. Ну и на поле выходить постоянно.