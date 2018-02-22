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    Радимов: «Российским командам в это время года не хватает игрового ритма»

    Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов отметил недостаток игрового ритма всех российских команд в начале этого года, в том числе и у ЦСКА, который пробился в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв по сумме двух встреч «Црвену Звезду».

    – Какое впечатление производит ЦСКА по матчам с «Црвеной Звездой»?

    – Как и все наши команды, которым в это время года не хватает игрового ритма.

    – Как смотрелся Муса?

    – На мой взгляд, ему не хватает взаимопонимания с партнерами, что, в общем-то, и неудивительно, поскольку в Англии он практически не имел игровой практики. Чтобы вернуть взаимопонимание, нужно хотя бы несколько матчей отыграть. Ну и на поле выходить постоянно.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    22.02.2018 09:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 22 февраля 2018, 18:17

      Пи....а бейсбольной битой им не хватает хорошего.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 февраля 2018, 16:05

      Что верно то верно.С Радимовым можно согласится.

      1
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 22 февраля 2018, 10:58

      Почему-то в те годы,когда ЦСКА и Зенит побеждали в Кубке УЕФА, хватало
      игрового ритма,а главное способностей игроков, у многих из которых в то время не было высоких достижений и званий в футболе,зато было большое желание-победить!

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 22 февраля 2018, 10:13

      Нужно чемп возобновлять в начале февраля. Со следующего года инфраструктура вроде должна позволить...

      0
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      Рейтинг: +223

      Cupota 22 февраля 2018, 09:52

      А в остальное, в остальное время года чего им не хватает?! Почему наш "футбол" смотреть тошно, в отличие от АПЛ, ЛаЛиги и др? Почему у нас сплошь не игроки, а "медиаперсоны", известные не игрой, а тратой огромных халявных денег на бл**ей и бухло в импортных кабаках? Сколько можно оправдывать эту насквозь гнилую систему?!

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 февраля 2018, 09:40

      Всё верно

      1
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