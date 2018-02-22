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  • Иванович: «У «Зенита» есть силы и возможности сыграть лучше, чем в первом матче с «Селтиком»

Иванович: «У «Зенита» есть силы и возможности сыграть лучше, чем в первом матче с «Селтиком»

22 февраля 2018, 07:30
3

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович уверен, что у его команды есть все шансы на выход в 1/8 финала Лиги Европы. Он отметил, что рассчитывает на поддержку домашних трибун в ответном матче с «Селтиком», который пройдет в Санкт-Петербурге.

Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Селтик» состоится в четверг, 22 февраля, в 21:00 по московскому времени. Первая игра завершилась со счетом 0:1.

— Какие у вас ожидания от ответной игры с «Селтиком» после поражения в гостях?

— 0:1 — не очень приятный счет для нас и хороший для «Селтика». Тем не менее, уверен, что у нас есть силы и возможности сыграть лучше, чем в первом матче. Мы приложим для этого все усилия. Думаю, мы должны обыграть «Селтик» и пройти в следующий раунд Лиги Европы.

— Почему «Зениту» так тяжело дался первый матч?

— Честно говоря, есть много причин, которые помешали нам показать лучшую игру. В первую очередь, мы очень долго не играли официальные матчи. Была длительная пауза и долгие тренировочные сборы. А наш соперник играет каждую неделю и находится в игровом тонусе. Также, конечно, сказался фактор домашнего стадиона и атмосфера на трибунах. Болельщики «Селтика» очень здорово поддерживают своих и оказывают психологическое давление на команду соперника. Но думаю, в Санкт-Петербурге матч сложится совсем по-другому. Дома мы будем играть уже при своих болельщиках, и это точно нам поможет. К тому же нельзя сказать, что из Шотландии мы уехали с очень плохим результатом.

— Шотландцы в первой встрече действовали очень агрессивно. Чем вас больше всего удивил «Селтик»?

— Они сыграли очень хорошо, были компактны и агрессивны, показали отличный футбол и много интересных идей на поле. Думаю, прошедший матч был интересен для болельщиков. У «Селтика» действительно очень сильная команда, и к ответной игре нам нужно многое изменить, чтобы одолеть их.

Источник: Известия
Лига Европы Зенит Селтик Иванович Бранислав
Комментарии (3)
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prezent2017
1519277985
Раз, два, три, Зенитушка дави!!!
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VeniaminS
1519280197
Ждем только победы!!!
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Евгений Агеев
1519287992
Ну если бы можно было бы, первый тайм сыграли одним составом, а второй другим. Блиииин, а ведь селекционная служба Зенита на это и рассчитывала. Правила просто никто не удосужился прочитать!
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