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    Зобнин: «Как Каррера относится к сибирским пельменям? Их в «Спартаке» нет»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал об отношении главного тренера Массимо Каррера к пельменям.

    В нынешнем сезоне Зобнин провел в РФПЛ четыре матча и заработал одну желтую карточку.

    – По характеру Массимо Каррера злой человек?

    – Добрый. Добрый человек. Всегда поддержит. Всегда спросит, как дела. Достаточно общительный.

    – Как он относится к сибирским пельменям? Вы как-то говорили, что любите их.

    – Пельменей у нас нет. Но я и не тоскую. Есть много другого, что заменяет пельмени. Что входит в состав пельменей? Тесто можно заменить макаронами, наверное. Мясо – любой котлетой, говядина, там, свинина.

    Источник: УЕФА

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    22.02.2018 01:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 февраля 2018, 09:55

      Карреру, кормят котлетами из свинины, это фирменное блюдо.

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      Рейтинг: +33432

      oyabun 22 февраля 2018, 07:44

      Вот оно! Теперь то понятно в чем корень всех неприятностей Спартака! Отсутствие нашей национальной кухни - сибирских пельменей ))

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      Рейтинг: +502

      Евгений П 22 февраля 2018, 05:23

      В Спартаке только шоколадки))

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