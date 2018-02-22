Зобнин: «Как Каррера относится к сибирским пельменям? Их в «Спартаке» нет»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал об отношении главного тренера Массимо Каррера к пельменям.

В нынешнем сезоне Зобнин провел в РФПЛ четыре матча и заработал одну желтую карточку.

– По характеру Массимо Каррера злой человек?

– Добрый. Добрый человек. Всегда поддержит. Всегда спросит, как дела. Достаточно общительный.

– Как он относится к сибирским пельменям? Вы как-то говорили, что любите их.

– Пельменей у нас нет. Но я и не тоскую. Есть много другого, что заменяет пельмени. Что входит в состав пельменей? Тесто можно заменить макаронами, наверное. Мясо – любой котлетой, говядина, там, свинина.