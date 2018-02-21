Football Espana: «Реал» предоставил Роналду отдых

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что нападающий Криштиану Роналду не попал в заявку «Реала» на матч с Примеры с «Леганесом».

По информации ресурса Football Espana, 33-летний португалец получил от клуба время на отдых. Ранее пресс-служба сливочных и другие СМИ не сообщали о проблемах форварда со здоровьем.

«Леганес» примет мадридский клуб в рамках перенесенной встречи 16 тура.

После 23 туров чемпионата Испании подопечные Зинедина Зидана занимают четвертое место в турнирной таблице.