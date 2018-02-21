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    Football Espana: «Реал» предоставил Роналду отдых

    Сегодня «Бомбардир» писал о том, что нападающий Криштиану Роналду не попал в заявку «Реала» на матч с Примеры с «Леганесом».

    По информации ресурса Football Espana, 33-летний португалец получил от клуба время на отдых. Ранее пресс-служба сливочных и другие СМИ не сообщали о проблемах форварда со здоровьем.

    «Леганес» примет мадридский клуб в рамках перенесенной встречи 16 тура.

    После 23 туров чемпионата Испании подопечные Зинедина Зидана занимают четвертое место в турнирной таблице.

    Источник: Football Espana

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    21.02.2018 17:10
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 февраля 2018, 17:38

      Выкладывается то он в каждой игре по полной

      2
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    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 21 февраля 2018, 17:37

      эта информация появилась еще вчера))

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