Роналду – вне заявки «Реала» на матч с «Леганесом»

Официальный твиттер-аккаунт «Реала» опубликовал заявку команды на перенесенный матч 16 тура чемпионата Испании против «Леганеса».

В заявочном листе команды Зинедина Зидана отсутствует нападающий Криштиану Роналду. О ухудшении здоровья 33-летнего португальца ранее не сообщалось.

В текущем сезоне он принял участие в 30 матчах, в которых отметился 26 голами и пять результативными передачами.

«Леганес» примет сливочных в 20:45 по московскому времени.