Роналду – вне заявки «Реала» на матч с «Леганесом»

Роналду не робот.
Официальный твиттер-аккаунт «Реала» опубликовал заявку команды на перенесенный матч 16 тура чемпионата Испании против «Леганеса».
В заявочном листе команды Зинедина Зидана отсутствует нападающий Криштиану Роналду. О ухудшении здоровья 33-летнего португальца ранее не сообщалось.
В текущем сезоне он принял участие в 30 матчах, в которых отметился 26 голами и пять результативными передачами.
«Леганес» примет сливочных в 20:45 по московскому времени.
¡Estos son los 18 convocados para el encuentro de #RMLiga contra la @CDLeganes! #RMMovistar pic.twitter.com/9QYhwlnog4— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 21 февраля 2018 г.