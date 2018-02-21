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    Роналду – вне заявки «Реала» на матч с «Леганесом»

    Официальный твиттер-аккаунт «Реала» опубликовал заявку команды на перенесенный матч 16 тура чемпионата Испании против «Леганеса».

    В заявочном листе команды Зинедина Зидана отсутствует нападающий Криштиану Роналду. О ухудшении здоровья 33-летнего португальца ранее не сообщалось.

    В текущем сезоне он принял участие в 30 матчах, в которых отметился 26 голами и пять результативными передачами.

    «Леганес» примет сливочных в 20:45 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    21.02.2018 15:15
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 февраля 2018, 19:24

      Роналду не робот.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 февраля 2018, 16:04

      Модрич, Навас....всё там нормально

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 21 февраля 2018, 15:46

      Уважаемые дауны, которые пишут статьи на Бомбардире. Попробуйте в слух прочитать "О ухудшении". Ничего не смущает?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 21 февраля 2018, 15:46

      Значить пенальти отменяется

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 21 февраля 2018, 15:31

      все правильно пусть отдохнет перед ПСЖ)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 21 февраля 2018, 15:31

      Криштиану наконец то вроде бы набрал хорошую форму в том графике в котором играет Реал вполне нормально что ему дают отдохнуть чуть -чуть . К тому же с "Леганесом" наверное могут справиться без него.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 21 февраля 2018, 15:20

      "Шампунь" просто устал. Бывает))

      2
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      Рейтинг: +393

      Spartanez 300 > zatonn 21 февраля 2018, 15:30

      Скорее всего дали отдохнуть , решили что сами справятся .

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