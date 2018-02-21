Дешам: «Рад переходу Жиру в «Челси», где он наконец играет полные матчи»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал переход нападающего Оливье Жиру из «Арсенала» в «Челси».

«Я рад за него. Впрочем, я никогда не давал ему советов о том, в какой клуб ему надо перейти, и всегда считал, что такие вещи – личное дело каждого футболиста.

В «Челси» Оливье часто проводит все 90 минут на поле, чего с ним давно не случалось. Он приносит команде победы, забивая голы и помогая забивать другим. Играть полные матчи намного лучше, хотя все знают, что даже после выхода со скамейки он очень эффективен.

Он много забивает и ассистирует другим. Такой вариант лучше для него», – сказал Дешам.

Француз выступал за команду Арсена Венгера на протяжении пяти с половиной лет. Сумма его перехода в «Челси» составила 17 миллионов евро.