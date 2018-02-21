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    Дешам: «Рад переходу Жиру в «Челси», где он наконец играет полные матчи»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал переход нападающего Оливье Жиру из «Арсенала» в «Челси».

    «Я рад за него. Впрочем, я никогда не давал ему советов о том, в какой клуб ему надо перейти, и всегда считал, что такие вещи – личное дело каждого футболиста.

    В «Челси» Оливье часто проводит все 90 минут на поле, чего с ним давно не случалось. Он приносит команде победы, забивая голы и помогая забивать другим. Играть полные матчи намного лучше, хотя все знают, что даже после выхода со скамейки он очень эффективен.

    Он много забивает и ассистирует другим. Такой вариант лучше для него», – сказал Дешам.

    Француз выступал за команду Арсена Венгера на протяжении пяти с половиной лет. Сумма его перехода в «Челси» составила 17 миллионов евро.

    Источник: ESPN

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    21.02.2018 15:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 февраля 2018, 16:11

      Успехов тебе, Оливье!

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