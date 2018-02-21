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    Мата: «Против «Севильи» будет сложно. Их стадион меняется на матчи Лиги чемпионов»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился ожиданиями от встречи с «Севильей» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Это будет сложная игра, потому что я прекрасно знаю, как меняется их стадион на матчи Лиги чемпионов.

    Надеюсь, мы пройдем дальше. Теоретически, играть заключительный матч стадии дома – это наше преимущество, поэтому мы постараемся добыть хороший результат в Севилье и довести дело до конца на «Олд Траффорд», – сказал испанец.

    Встреча начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: ESPN

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    21.02.2018 15:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 21 февраля 2018, 21:14

      Что за упадническое настроение?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 21 февраля 2018, 20:41

      Удачи ребята!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Rooney102 21 февраля 2018, 17:52

      Бл**ь, это про вас так должны говорить,а не про Севилью))

      0
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