Мата: «Против «Севильи» будет сложно. Их стадион меняется на матчи Лиги чемпионов»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился ожиданиями от встречи с «Севильей» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это будет сложная игра, потому что я прекрасно знаю, как меняется их стадион на матчи Лиги чемпионов.

Надеюсь, мы пройдем дальше. Теоретически, играть заключительный матч стадии дома – это наше преимущество, поэтому мы постараемся добыть хороший результат в Севилье и довести дело до конца на «Олд Траффорд», – сказал испанец.

Встреча начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.