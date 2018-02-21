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    Монтелла: «Моуринью – пионер в нашем деле»

    Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла поделился ожиданиями перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

    Встреча пройдет 21 февраля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    «Нам жизненно важно находиться в хорошей физической форме и не терять концентрацию. В конце концов, мы бьемся за свое имя и должны отдать борьбе все силы.

    Мне очень интересно соперничать с Жозе Моуринью, ведь это пионер в нашем деле. Я читал его книги, изучал тактические соображения. Несомненно, у такого специалиста всегда есть чему поучиться», – сказал Монтелла.

    Источник: УЕФА

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    21.02.2018 08:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 21 февраля 2018, 13:23

      Не те книжки ты читаешь, читай Гвардиолу и поймешь как побеждать Мауринье!!!

      -1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 21 февраля 2018, 10:38

      севилья в чемпионате борется за 4 место, пока безуспешно, может имеет смысл акцентировать внимание и силы на примере?) денег тут уже получили, а мю, в чемпе итак спокуха, надо рвать лч)

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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy > овертайм 21 февраля 2018, 12:55

      В чемпе спокуха?) 4 очка от лиги Европы)

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