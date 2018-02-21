Монтелла: «Моуринью – пионер в нашем деле»

Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла поделился ожиданиями перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

Встреча пройдет 21 февраля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Нам жизненно важно находиться в хорошей физической форме и не терять концентрацию. В конце концов, мы бьемся за свое имя и должны отдать борьбе все силы.

Мне очень интересно соперничать с Жозе Моуринью, ведь это пионер в нашем деле. Я читал его книги, изучал тактические соображения. Несомненно, у такого специалиста всегда есть чему поучиться», – сказал Монтелла.