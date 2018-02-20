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  • Костылев: «Василий Березуцкий готов умереть ради победы. А у Кутепова характера нет»

Костылев: «Василий Березуцкий готов умереть ради победы. А у Кутепова характера нет»

20 февраля 2018, 21:15
6

Бывший главный тренер московского ЦСКА Геннадий Костылев сравнил нынешнего защитника армейцев Василия Березуцкого и защитника московского «Спартака» Илью Кутепова. Первый, по мнению эксперта, сильнее второго.

– Кутепов? Да даже нынешний Березуцкий даст ему фору! Кутепову не хватает характера. Он немного инфантильный. А еще с детства задуренный агентами.

– Даже так?

– Задатки у парня приличные. Я его помню еще в интернате, в академии Коноплева. Но слишком рано начал ходить героем. И забыл одну важную вещь: надо пахать каждый божий день! Нужно думать только о футболе! Это тяжелейший труд! У нас в сборной всегда играли мужики, бойцы, чтобы за счет морально-волевых качеств порой биться.

– Не верите, значит, в прогресс Кутепова?

– Да его сложно сравнивать с Березуцким. Василий на поле умрет за победу, за клуб, за родину. А Кутепов уйдет, сядет и будет смотреть по сторонам – как его обидели, столкнули, нечестно с ним сыграли… Вот и вся разница.

Где характер?! И это я не только про Кутепова, а про многих молодых футболистов. Данные у них неплохие, но с ними не работали. Вот они и получаются посредственными. Без первого паса, без ловкости, резкости, без выбора позиций. Провал по всем направлениям. Не успели очухаться, а все потеряли…

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Россия Березуцкий Василий Кутепов Илья
Комментарии (6)
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Bulat Sultanov
1519151860
Как же задрали эти сморщившиеся от старости "эксперты", которые пытаются хоть что-нибудь провокационное ляпнуть, чтоб о них вспомнили
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Dominator777
1519154583
А ведь он прав - характер либо есть, либо - нет. Характер - это воля к победе, игра через "не могу", сражение на футбольном поле до финального свистка, пахота на тренировках, запредельная самоотдача. К сожалению в РФПЛ игроков с характером с каждым годом становится все меньше и меньше.
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Andrew01
1519163214
Березуцкий из того поколения которые ходили в интернат и начинали играть в футбол ради футбола, а сейчас все играют ради денег, и в футбол идут только для того, что бы телочек на крутых тачках по клубам возить ...
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нейтральныйкакникто
1519183487
А кто виноват? Тренер !!!!! Хороший тренер , тем более в Академии , должен обладать ещё и качествами психолога ,спустить с небес зазвездившегося молокососа , а не только говорить куда и как бить и куда бежать . Хотя и этим качествам Кутепова и того же Васина не сильно обучили. Так что это ваша вина г. Костылев и вам подобным , в том что имеются такие игроки не высокого уровня
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piligrim1986
1519192741
илюше просто вломить уже пора
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OfaZavr
1519205786
согласен, предыдущие поколения были несравнимы с нынешним.
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