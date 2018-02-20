Костылев: «Василий Березуцкий готов умереть ради победы. А у Кутепова характера нет»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Геннадий Костылев сравнил нынешнего защитника армейцев Василия Березуцкого и защитника московского «Спартака» Илью Кутепова. Первый, по мнению эксперта, сильнее второго.

– Кутепов? Да даже нынешний Березуцкий даст ему фору! Кутепову не хватает характера. Он немного инфантильный. А еще с детства задуренный агентами.

– Даже так?

– Задатки у парня приличные. Я его помню еще в интернате, в академии Коноплева. Но слишком рано начал ходить героем. И забыл одну важную вещь: надо пахать каждый божий день! Нужно думать только о футболе! Это тяжелейший труд! У нас в сборной всегда играли мужики, бойцы, чтобы за счет морально-волевых качеств порой биться.

– Не верите, значит, в прогресс Кутепова?

– Да его сложно сравнивать с Березуцким. Василий на поле умрет за победу, за клуб, за родину. А Кутепов уйдет, сядет и будет смотреть по сторонам – как его обидели, столкнули, нечестно с ним сыграли… Вот и вся разница.

Где характер?! И это я не только про Кутепова, а про многих молодых футболистов. Данные у них неплохие, но с ними не работали. Вот они и получаются посредственными. Без первого паса, без ловкости, резкости, без выбора позиций. Провал по всем направлениям. Не успели очухаться, а все потеряли…