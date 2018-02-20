«Тоттенхэм» поспорит с «Манчестер Сити» и «Челси» за Заха

«Тоттенхэм» намерен предпринять попытку приобрести нападающего «Кристал Пэлас» Вилфрида Заха в летнее трансферное окно.

Ранее стало известно, что в 25-летнего футболиста также заинтересованы «Челси» и «Манчестер Сити».

Форвард перешел в стан «орлов» из «Манчестер Юнайтед» в феврале 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Контракт Заха с «Кристал Пэлас» рассчитан до июня 2022 года, а стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.