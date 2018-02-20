«Барселона» достигла предварительной договоренности с «Гремио» по Артуру

Центральный полузащитник «Гремио» Артур в ближайшее время может стать игроком «Барселоны».

Как сообщает UOL Esporte, Спортивный каталонцев Роберт Фернандес уже провел переговоры с бразильским клубом.

Между сторонами достигнута предварительная договоренность о трансфере 21-летнего игрока за 30 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве различных бонусов. При этом хавбек продолжит выступать за «Гремио» до января 2019 года. По причине того, что футболист еще год проведет в Бразилии итоговая сумма сделки может несколько уменьшиться.

Окончательный ответ «Гремио» должен дать «Барселоне» в течение сегодняшнего дня.

В минувшем сезоне Артур принял участие в 39-ти матчах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.