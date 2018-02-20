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    «Барселона» достигла предварительной договоренности с «Гремио» по Артуру

    Центральный полузащитник «Гремио» Артур в ближайшее время может стать игроком «Барселоны».

    Как сообщает UOL Esporte, Спортивный каталонцев Роберт Фернандес уже провел переговоры с бразильским клубом.

    Между сторонами достигнута предварительная договоренность о трансфере 21-летнего игрока за 30 миллионов евро плюс 10 миллионов в качестве различных бонусов. При этом хавбек продолжит выступать за «Гремио» до января 2019 года. По причине того, что футболист еще год проведет в Бразилии итоговая сумма сделки может несколько уменьшиться.

    Окончательный ответ «Гремио» должен дать «Барселоне» в течение сегодняшнего дня.

    В минувшем сезоне Артур принял участие в 39-ти матчах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.02.2018 12:14
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