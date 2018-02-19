УЕФА следит за погодой в России, о переносе игр Лиги Европы речи пока не идет

УЕФА продолжает следить за изменениями погоды в России в свете предстоящих матчей 1/16 финала Лиги ЦСКА – «Црвена Звезда» (21 февраля, 20:00 по московскому времени) и «Локомотив» – «Ницца» (22 февраля, 19:00).

По прогнозам синоптиков, в среду ожидается похолодание до -18 градусов, в четверг – до -23.

«Мы следим за изменением погоды в России. Но на данный момент у нас нет конкретной информации по тем встречам, которые планируется провести на этой неделе.

Регламентирующими документами УЕФА не установлена температура, при которой нельзя играть матчи. Однако, получив консультации врачей, мы рекомендуем, чтобы в случаях, когда температура воздуха у поля опускается ниже -15 градусов, делегат УЕФА за 60 минут до стартового свистка согласовывал бы проведение матча с обеими командами.

Делегат должен получить устное согласие от представителей обоих клубов – в присутствии арбитра и его ассистентов», – говорится в сообщении УЕФА.