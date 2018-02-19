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    УЕФА следит за погодой в России, о переносе игр Лиги Европы речи пока не идет

    УЕФА продолжает следить за изменениями погоды в России в свете предстоящих матчей 1/16 финала Лиги ЦСКА«Црвена Звезда» (21 февраля, 20:00 по московскому времени) и «Локомотив»«Ницца» (22 февраля, 19:00).

    По прогнозам синоптиков, в среду ожидается похолодание до -18 градусов, в четверг – до -23.

    «Мы следим за изменением погоды в России. Но на данный момент у нас нет конкретной информации по тем встречам, которые планируется провести на этой неделе.

    Регламентирующими документами УЕФА не установлена температура, при которой нельзя играть матчи. Однако, получив консультации врачей, мы рекомендуем, чтобы в случаях, когда температура воздуха у поля опускается ниже -15 градусов, делегат УЕФА за 60 минут до стартового свистка согласовывал бы проведение матча с обеими командами.

    Делегат должен получить устное согласие от представителей обоих клубов – в присутствии арбитра и его ассистентов», – говорится в сообщении УЕФА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.02.2018 14:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 февраля 2018, 01:14

      Введут санкциипротив нас из-за холода....)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 20 февраля 2018, 10:22

      Ну в среду до минус 15 дойти еще не успеет,а вот в четверг все минус 17 точно будет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +463

      Vratarь 19 февраля 2018, 20:40

      Нет плохой погоды, есть голова для принятия решений

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 19 февраля 2018, 14:19

      Весь декабрь около 0, Новый Год без снега, чтобы в феврале, когда матчи ЛЕ проходят, ударили морозы. Ну погода...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > bset 19 февраля 2018, 15:26

      да, с погодой, по крайней мере в Москве, вообще в последнее время фигня полная творится. всё лето дожди, всю зиму нет солнца, мдааа

      0
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