Гаттузо: «Мне нравится терпеть, поэтому я стал тренером «Милана»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо признался, что согласился возглавить команду из-за того, что ему нравятся трудности.

«Когда меня назначили главным тренером «Милана», я ничего не ожидал. Я просто знал, что мне вручили горячий картофель.

Мне нравится терпеть, и я не люблю вещи, которые слишком легки. Поэтому я выбрал «Милан», потому что это мой дом. Я носил красно-черную майку в течение 14 лет, это стало частью меня. Работа здесь удивительна, поглядим, чем это все закончится», – сказал Гаттузо.

Напомним, 40-летний специалист возглавил «Милан» 27 ноября 2017 года, сменив на этом посту Винченцо Монтеллу.