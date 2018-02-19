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    Гаттузо: «Мне нравится терпеть, поэтому я стал тренером «Милана»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо признался, что согласился возглавить команду из-за того, что ему нравятся трудности.

    «Когда меня назначили главным тренером «Милана», я ничего не ожидал. Я просто знал, что мне вручили горячий картофель.

    Мне нравится терпеть, и я не люблю вещи, которые слишком легки. Поэтому я выбрал «Милан», потому что это мой дом. Я носил красно-черную майку в течение 14 лет, это стало частью меня. Работа здесь удивительна, поглядим, чем это все закончится», – сказал Гаттузо.

    Напомним, 40-летний специалист возглавил «Милан» 27 ноября 2017 года, сменив на этом посту Винченцо Монтеллу.

    Источник: Football Italia

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    19.02.2018 12:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 19 февраля 2018, 19:10

      Стань тренером волгоградского "Ротора", например, тогда. Может быть тебе понравится еще больше. )

      0
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    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 19 февраля 2018, 13:47

      Удачи тебе, Рино.

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