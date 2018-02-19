Зидан ждет возвращения Марсело к ответному матчу с «ПСЖ»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что ждет возвращения в строй защитника своей команды Марсело к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Напомним, что бразилец получил травму в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Бетисом». Он был заменен из-за проблем с подколенным сухожилием.

«Надеюсь, отсутствие Марсело будет недолгим. В понедельник ему предстоит пройти обследование.

На первый взгляд, восстановление займет не так много времени, но нам нужно подождать несколько дней, чтобы быть уверенными», – приводит слова Зидана L'Equipe.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Реал» состоится 6 марта. Первая встреча завершилась со счетом 1:3.