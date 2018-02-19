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    Зидан ждет возвращения Марсело к ответному матчу с «ПСЖ»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что ждет возвращения в строй защитника своей команды Марсело к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Напомним, что бразилец получил травму в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Бетисом». Он был заменен из-за проблем с подколенным сухожилием.

    «Надеюсь, отсутствие Марсело будет недолгим. В понедельник ему предстоит пройти обследование.

    На первый взгляд, восстановление займет не так много времени, но нам нужно подождать несколько дней, чтобы быть уверенными», – приводит слова Зидана L'Equipe.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Реал» состоится 6 марта. Первая встреча завершилась со счетом 1:3.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.02.2018 10:56
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