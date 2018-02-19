Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бушманов встал на защиту Кутепова

    Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов все еще верит в положительный результат противостояния «Спартака» с «Атлетиком» после домашнего поражения со счетом 1:3 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Ответная встреча пройдет в Бильбао в четверг, 22 февраля.

    – Согласны, что в центре защиты «Спартака» – большая дыра?

    – Конечно, травма Джикии ударила по команде. Классные центральные защитники – дефицитный товар. В мире их совсем немного. Но я не хотел бы называть главным виновником поражения «Спартака» Кутепова, как это многие сейчас делают.

    Скажем, в моменте с первым голом была не его персональная недоработка, а ошибка всей обороны. «Спартак» делал «вне игры». Мне с трибуны показалось, что судья неверно зафиксировал офсайд. Но даже при его наличии не Кутепов был ближе всех к воротам. Так какие к нему претензии?

    Надеюсь, в Бильбао защитники будут действовать слаженнее. Без этого добиться нужного результата сложновато.

    – Надо забить хотя бы три гола…

    – И что? Атакующий потенциал «Спартака» это позволяет. Если забить до перерыва пару мячей, психологическое преимущество перейдет к чемпионам России. Я по-прежнему верю в итоговый успех.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.02.2018 07:51
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 февраля 2018, 10:33

      Как знать,какой из него выйдет защитник.Еще не набрался опыта.А оголтелой критикой можно сломать человека.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 19 февраля 2018, 15:25

      Всем бы твою уверенность....но Кутепов и в самом деле накосячил , единственное согласен что не надо ни в коем случае его гнобить и вешать всех собак , Илюха как человек мне кажется сам все понимает и будет работать над своими ошибками

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3136

      m40 19 февраля 2018, 14:19

      Дело не только в Кутепове. По сути это был несчастный случай. Первый гол при полном игровом преимуществе, второй после двойного рикошета, третий тоже не по логике игры. Но классная команда должна уметь переломить неудачно складывающийся ход матча. А Спартак этого сделать не смог. Был целый тайм, но моментов баски особо не дали создать. Вот в чем беда- Спартак просто не смог и я не знаю почему он должен сделать это в гостях, ведь там Атлетик будет играть более уверенно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 19 февраля 2018, 13:36

      К словам Евгения стоит прислушаться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 19 февраля 2018, 12:19

      3 гола лол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett 19 февраля 2018, 11:24

      Мясо пройдёт в 1/8 это100%

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 февраля 2018, 11:04

      Не нужно просто жать деньги на качественных центральных защитников.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 19 февраля 2018, 10:59

      не надо искать виноватого проиграла команда

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 февраля 2018, 10:46

      правильно, ведь не только Кутепов виноват но и Ребров.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 19 февраля 2018, 10:35

      Начало сезона 16/17 мне очень нравилось как он играл. Вторую часть сезона он явно сдал. В этот же период попали неудачные игры за сборную. Его все обвиняли, что ему недостает физики, что он легко проигрывает борьбу. Парень откликнулся на критику, видимо серьезно работал в зале над собой, по многим фото видно, что он в отличном состоянии. И даже в матче с Бильбао он стал лучшим по количеству выигранных единоборств. Кутепов старается, это видно. А ошибки у Спартака больше системные (Ребров это исключение).

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11