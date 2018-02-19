Бушманов встал на защиту Кутепова

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов все еще верит в положительный результат противостояния «Спартака» с «Атлетиком» после домашнего поражения со счетом 1:3 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Ответная встреча пройдет в Бильбао в четверг, 22 февраля.

– Согласны, что в центре защиты «Спартака» – большая дыра?

– Конечно, травма Джикии ударила по команде. Классные центральные защитники – дефицитный товар. В мире их совсем немного. Но я не хотел бы называть главным виновником поражения «Спартака» Кутепова, как это многие сейчас делают.

Скажем, в моменте с первым голом была не его персональная недоработка, а ошибка всей обороны. «Спартак» делал «вне игры». Мне с трибуны показалось, что судья неверно зафиксировал офсайд. Но даже при его наличии не Кутепов был ближе всех к воротам. Так какие к нему претензии?

Надеюсь, в Бильбао защитники будут действовать слаженнее. Без этого добиться нужного результата сложновато.

– Надо забить хотя бы три гола…

– И что? Атакующий потенциал «Спартака» это позволяет. Если забить до перерыва пару мячей, психологическое преимущество перейдет к чемпионам России. Я по-прежнему верю в итоговый успех.