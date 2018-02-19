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Бушманов встал на защиту Кутепова

19 февраля 2018, 07:51
22

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов все еще верит в положительный результат противостояния «Спартака» с «Атлетиком» после домашнего поражения со счетом 1:3 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Ответная встреча пройдет в Бильбао в четверг, 22 февраля.

– Согласны, что в центре защиты «Спартака» – большая дыра?

– Конечно, травма Джикии ударила по команде. Классные центральные защитники – дефицитный товар. В мире их совсем немного. Но я не хотел бы называть главным виновником поражения «Спартака» Кутепова, как это многие сейчас делают.

Скажем, в моменте с первым голом была не его персональная недоработка, а ошибка всей обороны. «Спартак» делал «вне игры». Мне с трибуны показалось, что судья неверно зафиксировал офсайд. Но даже при его наличии не Кутепов был ближе всех к воротам. Так какие к нему претензии?

Надеюсь, в Бильбао защитники будут действовать слаженнее. Без этого добиться нужного результата сложновато.

– Надо забить хотя бы три гола…

– И что? Атакующий потенциал «Спартака» это позволяет. Если забить до перерыва пару мячей, психологическое преимущество перейдет к чемпионам России. Я по-прежнему верю в итоговый успех.

Источник: «Советский спорт»
Лига Европы Спартак Атлетик Кутепов Илья Бушманов Евгений
Комментарии (22)
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acer2003
1519016186
За неимением лучшего и благодаря трансферам Федуна,приходится держать Кутепова ((
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retiremen
1519016672
Я бы Кутепова прям так не винил. Там есть еще один спортсмен, который должен отбивать мячи, а не смотреть как этим защитник занимается....
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oyabun
1519016687
Бушманов прям Оптимист. Дай Бог, конечно, чтобы все случилось так положительно для Спартака, как он пророчит. Мы только ЗА!
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fanchik
1519017176
Кутепов конечно не главный виновник,он если мягко сказать участник поражения.Третий гол защитник сборной хочет выбить мяч, как "парализованный",так какие к нему претензии.
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vladimir-7
1519020565
Что-то забыли, как при этих, забитых 2-х голах, проваливался левый защитник Спартака Д.Комбаров, который с чужой половины поля еле-еле тащил ноги и в этих эпизодах его пытался страховать И.Кутепов, но получилось неудачно.
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Пестрый
1519021391
Заладили Кутепов, Кутепов! Там голы в пустые ворота забивали) Кутепов что в воротах стоять должен? Ну он и встал один отбил второй не смог! Вопрос а вратарь был у этой команды? Первый и третий в пустые забили во втором было продемонстрировано новое во вратарском искусстве прыжок жабы называется)))
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САДЫЧОК
1519024248
кутепов - слаб ! НО распиаренный джикия еще слабее !
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Евгений Агеев
1519025741
Начало сезона 16/17 мне очень нравилось как он играл. Вторую часть сезона он явно сдал. В этот же период попали неудачные игры за сборную. Его все обвиняли, что ему недостает физики, что он легко проигрывает борьбу. Парень откликнулся на критику, видимо серьезно работал в зале над собой, по многим фото видно, что он в отличном состоянии. И даже в матче с Бильбао он стал лучшим по количеству выигранных единоборств. Кутепов старается, это видно. А ошибки у Спартака больше системные (Ребров это исключение).
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OfaZavr
1519026368
правильно, ведь не только Кутепов виноват но и Ребров.
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zigbert
1519112007
Как знать,какой из него выйдет защитник.Еще не набрался опыта.А оголтелой критикой можно сломать человека.
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