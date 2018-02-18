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    Бернардески заменил травмированного Игуаина и сам получил травму

    Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески получил травму колена в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Торино» (1:0).

    Хавбек вышел на замену на 15-й минуте матча, заменив нападающего Гонсало Игуаина, который вынужден был покинуть поле из-за травмы.

    На 33-й минуте Бернардески ассистировал на защитника Алекса Сандро, который забил единственный мяч в игре. А на 92-й минуте был заменен после столкновения с игроком «Торино» Томасом Ринконом. Сообщается, что у Бернардески травма колена.

    Однако подробности о состоянии обоих игроков «Ювентуса» пока неизвестны.

    Источник: Skysports

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    18.02.2018 17:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +63

      Nurik Ponsuato 18 февраля 2018, 19:05

      Тотем на болт посадить этот Юве тем более без кабана и Бернарда

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    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 18 февраля 2018, 18:34

      Плохо дело.

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