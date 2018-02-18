Бернардески заменил травмированного Игуаина и сам получил травму

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески получил травму колена в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Торино» (1:0).

Хавбек вышел на замену на 15-й минуте матча, заменив нападающего Гонсало Игуаина, который вынужден был покинуть поле из-за травмы.

На 33-й минуте Бернардески ассистировал на защитника Алекса Сандро, который забил единственный мяч в игре. А на 92-й минуте был заменен после столкновения с игроком «Торино» Томасом Ринконом. Сообщается, что у Бернардески травма колена.

Однако подробности о состоянии обоих игроков «Ювентуса» пока неизвестны.