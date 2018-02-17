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    Аллегри: «Лигу чемпионов нельзя воспринимать как одержимость. Так вы ее никогда не выиграете»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о шансах команды на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, а также заявил, что «старая синьора» не одержима идеей победить в Лиге чемпионов.

    Напомним, в первом матче 1/8 финала против «Тоттенхэма» в Турине «бьянконери» сыграли вничью со счетом 2:2. Ответный поединок состоится в Лондоне 7 марта.

    «Наши шансы на выход в следующий раунд плей-офф такие же, как и были перед первым матчем. Мы много ошибались в домашней игре. Мы сделали всего около 55 процентов точных пасов, хотя обычно этот показатель составляет не менее 70 процентов. «Тоттенхэм» на протяжении многих лет является самой результативной командой в АПЛ, имеющей сильную защиту и лучшего бомбардира. Это непростая команда.

    Лигу чемпионов нельзя воспринимать как одержимость. Если вы чем-то одержимы, вы никогда не победите! Я говорю о том, что все, кто окружает «Ювентус», должны быть очень горды, потому что мы стабильно входим в десятку лучших европейских клубов», – сказал Аллегри.

    Напомним, в последний раз туринцам удалось завоевать главный клубный трофей Европы в 1996 году. После этого «Ювентус» пять раз участвовал в финале (1997, 1998, 2003, 2015, 2017) турнира, но каждый раз неизменно уступали своему оппоненту.

    Источник: Football Italia

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    17.02.2018 18:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 17 февраля 2018, 21:29

      и кто это говорит?? пришедший на все готовенькое после Конте ничем не выдающийся паренек!!
      сам ни хрена не выиграл как футболист,сменил десятка два клубов,теперь в тренера играет..знаток,мля..

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      Рейтинг: +369

      rossonero666 17 февраля 2018, 20:07

      А в общем 9 финалов и 7 проигранных

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