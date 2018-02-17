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    Клуб «Диадема» пытается отсудить у «Гремио» 30% от суммы трансфера Роши в «Спартак»

    Первый клуб нападающего «Спартака» Педро Роши «Диадема» подал в суд на «Гремио» за нежелание выплачивать 30 процентов от суммы трансфера футболиста в стан красно-белых.

    23-летний футболист перешел в московский клуб минувшим летом за 12 миллионов евро. «Гремио» отказывается отдать часть денег «Диадеме», поскольку, по его заверению, пункт о проценте с последующей продажи форварда действовал только до 31 декабря 2015 года.

    Решение будут принимать судебные органы. Отмечается, что один из учебных центров «Гремио» стоимостью примерно 6,5 миллиона евро был изъят что называется в качестве залога, если «мушкетеры» откажутся платить необходимую сумму в случае проигранного в суде дела, сообщает Diario do Grande со ссылкой на адвоката «Диадемы» Марцио Андрауса.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.02.2018 15:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 17 февраля 2018, 16:46

      Зачем нам эта информация?

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > OldenVad 17 февраля 2018, 19:54

      Может потому что это касается самого титулованного и лучшего клуба в России, хоть и косвенно?

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