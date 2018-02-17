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    Покеттино: «Тоттенхэм» должен думать о завоевании больших трофеев»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино, что «шпоры» должны быть нацелены на победу в крупных турнирах, таких как АПЛ и Лига чемпионов.

    «Я много раз слышал о выигранных трофеях, и за последние 10 лет было много примеров, когда тренеры, выигравшие Кубок Англии или Кубок Лиги, были уволены спустя полгода после этого.

    У вас должна быть надежда на победу в Лиге чемпионов. Невозможно прийти в команду и в течение четырех-пяти лет выиграть этот турнир.

    Вы можете выиграть Кубок Англии, Кубок Лиги. Если вы скажете: «Хорошо, через пять лет мы собираемся выиграть Кубок Англии или Кубок Лиги», и после этого начнете беречь своего лучшего игрока ради Кубка Англии, вы можете забыть об АПЛ, и о месте в первой четверке.

    Нам нужно думать о том, чтобы выигрывать большие трофеи, такие как Лига чемпионов. Нажимать на то, чтобы победить в ЛЧ, а также в чемпионате Англии», – сказал Покеттино.

    Источник: Skysports

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    17.02.2018 13:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 17 февраля 2018, 17:24

      Было бы круто если бы ЛЧ взяли.

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      Рейтинг: +788

      dddolphin 17 февраля 2018, 14:00

      Надо Ди Маттео в апреле нанять, если шпоры доживут в ЛЧ)

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