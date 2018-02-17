Покеттино: «Тоттенхэм» должен думать о завоевании больших трофеев»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино, что «шпоры» должны быть нацелены на победу в крупных турнирах, таких как АПЛ и Лига чемпионов.

«Я много раз слышал о выигранных трофеях, и за последние 10 лет было много примеров, когда тренеры, выигравшие Кубок Англии или Кубок Лиги, были уволены спустя полгода после этого.

У вас должна быть надежда на победу в Лиге чемпионов. Невозможно прийти в команду и в течение четырех-пяти лет выиграть этот турнир.

Вы можете выиграть Кубок Англии, Кубок Лиги. Если вы скажете: «Хорошо, через пять лет мы собираемся выиграть Кубок Англии или Кубок Лиги», и после этого начнете беречь своего лучшего игрока ради Кубка Англии, вы можете забыть об АПЛ, и о месте в первой четверке.

Нам нужно думать о том, чтобы выигрывать большие трофеи, такие как Лига чемпионов. Нажимать на то, чтобы победить в ЛЧ, а также в чемпионате Англии», – сказал Покеттино.