Джикия вместе со «Спартаком» вылетел в Испанию на сбор

«Спартак» вылетел в Испанию на свой четвертый зимний сбор. Тренерский штаб команды взял с собой 27 игроков, в том числе и защитника Георгия Джикию, который восстанавливается после тяжелой травмы колена.

Полностью список выглядит следующим образом:

Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Георгий Джикия, Никола Максимович, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Лоренсо Мельгарехо, Марио Пашалич, Александр Самедов, Артем Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни, Квинси Промес, Зе Луиш, Педро Роша и Луис Адриано.