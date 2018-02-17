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Джикия вместе со «Спартаком» вылетел в Испанию на сбор

17 февраля 2018, 10:23
23

«Спартак» вылетел в Испанию на свой четвертый зимний сбор. Тренерский штаб команды взял с собой 27 игроков, в том числе и защитника Георгия Джикию, который восстанавливается после тяжелой травмы колена.

Полностью список выглядит следующим образом:

Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Георгий Джикия, Никола Максимович, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Лоренсо Мельгарехо, Марио Пашалич, Александр Самедов, Артем Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни, Квинси Промес, Зе Луиш, Педро Роша и Луис Адриано.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (23)
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Томь вперёд
1518852587
Выздоравливай, Жора! Без тебя тяжко!
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Eddyson
1518852815
Вылетели в Испанию-это хорошо. Только вылететь из ЛЕ не вздумайте. Удачи и воли к победе! И чтоб без московских косяков!
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Spartanez 300
1518853163
Тренироваться , тренироваться и еще раз тренироваться , а то пока игра на низком уровне и стремления к победе не видно . Успехов Спартаку .
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mialkov
1518854811
Спортивной злости, красивой игры и победы!!!
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OfaZavr
1518855640
Реброва с Кутеповын нужно было в Спартак-2 сослать в наказание, а так желаю удачи и серьезной,качественной подготовки на сборе!
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zigbert
1518858829
Хорошая новость, а Джикии успешного восстановления.
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a_who
1518860642
Скорейшего выздоровления !
Ответить
Spartak 777
1518869218
Давай Жорен , как показал последний матч , ты незаменим
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AlfavitЪ
1518870481
Верно, вместе лучше в трудный час.
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Антимат
1518871806
Не выдержала душа смотреть на клоунаду Кутепова.
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