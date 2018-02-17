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    Джикия вместе со «Спартаком» вылетел в Испанию на сбор

    «Спартак» вылетел в Испанию на свой четвертый зимний сбор. Тренерский штаб команды взял с собой 27 игроков, в том числе и защитника Георгия Джикию, который восстанавливается после тяжелой травмы колена.

    Полностью список выглядит следующим образом:

    Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Георгий Джикия, Никола Максимович, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Лоренсо Мельгарехо, Марио Пашалич, Александр Самедов, Артем Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни, Квинси Промес, Зе Луиш, Педро Роша и Луис Адриано.

    Источник: ФК «Спартак»

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    17.02.2018 10:23
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 18 февраля 2018, 00:11

      мужики, в защите надо сыграть хорошо!!! Джикия вышел, это здорово!! терять нечего, надо сыграть в своё удовольствие, как с Севильей у себя дома.....! удачи Спартак!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 17 февраля 2018, 22:26

      Зачем Кутепова взяли? Лучше бы конус для обводки лишний прихватили...

      0
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 17 февраля 2018, 17:10

      Здоровья мой друг!!!
      Возвращайся скорее!!!
      В четверг так не хватало твоей агрессивно-жесткой игры!!!
      Дай там пару добрых советов длинному,чтобы играл а не делал вид что играет!
      И Артеме скажи чтобы не падал на траву при каждом выходе из рамки...

      2
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 17 февраля 2018, 16:09

      Жора на одной ноге лучше, чем некоторые на двух.

      5
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 17 февраля 2018, 16:03

      Не может Жора без команды, быстро стал спартачом, молоток.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +718

      Антимат 17 февраля 2018, 15:50

      Не выдержала душа смотреть на клоунаду Кутепова.

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 17 февраля 2018, 15:28

      Верно, вместе лучше в трудный час.

      13
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 17 февраля 2018, 15:06

      Давай Жорен , как показал последний матч , ты незаменим

      8
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 17 февраля 2018, 13:02

      Был бы у нас вместо Таски с Кутеповым играли Джикия и Серхио Рамос - мы бы в ЛЧ играли... Просто я под впечатлением от игры Реала еще - сколько он раз там вытаскивал, а наша оборона после них смотрелась как дырявая бумажная салфетка:( Что значит один человек! Жора, выздоравливай!

      5
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      Рейтинг: +381

      Portoz 17 февраля 2018, 12:55

      Джикия наш пацан

      6
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