«ПСЖ» возобновил интерес к Милинковичу-Савичу и может заплатить 100 миллионов. На серба претендует «МЮ»

«Пари Сен-Жермен» по-прежнему рассматривает вариант покупки Сергея Милинковича-Савича у «Лацио».

Об интересе парижан к 22-летнему полузащитнику сообщалось в период зимнего окна переходов. Лидеры чемпионата Франции были готовы заплатить за футболиста до 170 миллионов евро. Позже появилась информация об отказе римского клуба расставаться с игроком.

В качестве текущей ставки по Савичу ресурс Calciomercato называет сумму в 100 миллионов.

Также известно об интересе к сербу со стороны «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Савич забил девять голов и отдал шесть результативных передач в 31 матче всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 55 миллионов евро.