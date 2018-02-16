«ПСЖ» возобновил интерес к Милинковичу-Савичу и может заплатить 100 миллионов. На серба претендует «МЮ»

«Пари Сен-Жермен» по-прежнему рассматривает вариант покупки Сергея Милинковича-Савича у «Лацио».
Об интересе парижан к 22-летнему полузащитнику сообщалось в период зимнего окна переходов. Лидеры чемпионата Франции были готовы заплатить за футболиста до 170 миллионов евро. Позже появилась информация об отказе римского клуба расставаться с игроком.
В качестве текущей ставки по Савичу ресурс Calciomercato называет сумму в 100 миллионов.
Также известно об интересе к сербу со стороны «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне Савич забил девять голов и отдал шесть результативных передач в 31 матче всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 55 миллионов евро.
Источник: Football Italia