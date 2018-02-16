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    «ПСЖ» возобновил интерес к Милинковичу-Савичу и может заплатить 100 миллионов. На серба претендует «МЮ»

    «Пари Сен-Жермен» по-прежнему рассматривает вариант покупки Сергея Милинковича-Савича у «Лацио».

    Об интересе парижан к 22-летнему полузащитнику сообщалось в период зимнего окна переходов. Лидеры чемпионата Франции были готовы заплатить за футболиста до 170 миллионов евро. Позже появилась информация об отказе римского клуба расставаться с игроком.

    В качестве текущей ставки по Савичу ресурс Calciomercato называет сумму в 100 миллионов.

    Также известно об интересе к сербу со стороны «Манчестер Юнайтед».

    В текущем сезоне Савич забил девять голов и отдал шесть результативных передач в 31 матче всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 55 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    16.02.2018 15:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +64

      Worldsoccer2121 16 февраля 2018, 22:42

      Вот как странам бывшей Югославии удается вырастить таких футболистов

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