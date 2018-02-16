Calciomercato: «Реал» готов заплатить 120 миллионов за Погба

«Реал» может сделать предложение «Манчестер Юнайтед» по трансферу полузащитника Поля Погба. Об этом сообщил ресурс Calciomercato со ссылкой на французские источники.

Сумма сделки может составить 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник сожалеет о переходе в манчестерский клуб. Игрок сборной Франции считает, что Жозе Моуринью использует его не по назначению.

Погба числился в системе «красных дьяволов» с 2011 по 2012 год, после чего перешел в «Ювентус». Его обратный трансфер в августе 2016 года обошелся английскому клубу в 105 миллионов евро и установил рекорд того времени.

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 23 встречах всех турниров. На его счету три гола и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Погба в 90 миллионов.