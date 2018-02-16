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    Calciomercato: «Реал» готов заплатить 120 миллионов за Погба

    «Реал» может сделать предложение «Манчестер Юнайтед» по трансферу полузащитника Поля Погба. Об этом сообщил ресурс Calciomercato со ссылкой на французские источники.

    Сумма сделки может составить 120 миллионов евро.

    Ранее сообщалось о том, что полузащитник сожалеет о переходе в манчестерский клуб. Игрок сборной Франции считает, что Жозе Моуринью использует его не по назначению.

    Погба числился в системе «красных дьяволов» с 2011 по 2012 год, после чего перешел в «Ювентус». Его обратный трансфер в августе 2016 года обошелся английскому клубу в 105 миллионов евро и установил рекорд того времени.

    В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 23 встречах всех турниров. На его счету три гола и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Погба в 90 миллионов.

    Источник: Calciomercato

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    16.02.2018 14:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 17 февраля 2018, 20:14

      Погба - средний игрок ! ничего в нем нет особенного ! может только быстро бегает с мячом...

      -2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 16 февраля 2018, 18:30

      Нет нет нет, не нужен. Понятно, что модрич стареет, но нет, кого-нибудь другого бы. так то игрок он по любому сильный. хороший, но далеко не топ, по мне канте намного лучше, модрич так раза в 2. Но дорого, нужно думать об обновлении линии атаки, как миниму 2 игрока, и хотя бы одного топ ЦЗ, а не по ПЗ думать. Их хватает, там кросс модрич каземиро основа, а так еще и иско и ковачич и тот же асенсио там играет, плюс может хамеса вернут. Погба не нужен. Нужен Кейн, или хотя бы икарди.

      0
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 16 февраля 2018, 18:23

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      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 февраля 2018, 17:57

      да пусть хоть все 200 ! погба все равно бестолочь !

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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 16 февраля 2018, 15:51

      Я не люблю Неймара за его выходки, в принципе его не люблю, но положа руку на сердце я могу сказать, что он топовый футболист. Но про этого я вообще ничего не могу сказать, куда бы я руку не положил )))) обычный средний игрок примерно за 30 - 40 лямов (и то возможно я завысил цену). Кросс в Реале намного лучше.

      3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > ТИНКИ-ВИНКИ 16 февраля 2018, 17:57

      кроос на голову выше погба !

      -1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 16 февраля 2018, 15:25

      Даже Перес наверно посмеялся бы, прочитав эту статью! Погба в Реал и еще за 120 мультов!!! По мне, он даром по крайней мере в Испании не нужен!))

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 февраля 2018, 14:34

      Нахрена он нужен?

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