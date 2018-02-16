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Calciomercato: «Реал» готов заплатить 120 миллионов за Погба

16 февраля 2018, 14:24
8

«Реал» может сделать предложение «Манчестер Юнайтед» по трансферу полузащитника Поля Погба. Об этом сообщил ресурс Calciomercato со ссылкой на французские источники.

Сумма сделки может составить 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник сожалеет о переходе в манчестерский клуб. Игрок сборной Франции считает, что Жозе Моуринью использует его не по назначению.

Погба числился в системе «красных дьяволов» с 2011 по 2012 год, после чего перешел в «Ювентус». Его обратный трансфер в августе 2016 года обошелся английскому клубу в 105 миллионов евро и установил рекорд того времени.

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 23 встречах всех турниров. На его счету три гола и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Погба в 90 миллионов.

Источник: Calciomercato
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Манчестер Юнайтед Франция Погба Поль
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1518780871
Нахрена он нужен?
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Fin035
1518783904
Даже Перес наверно посмеялся бы, прочитав эту статью! Погба в Реал и еще за 120 мультов!!! По мне, он даром по крайней мере в Испании не нужен!))
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ТИНКИ-ВИНКИ
1518785493
Я не люблю Неймара за его выходки, в принципе его не люблю, но положа руку на сердце я могу сказать, что он топовый футболист. Но про этого я вообще ничего не могу сказать, куда бы я руку не положил )))) обычный средний игрок примерно за 30 - 40 лямов (и то возможно я завысил цену). Кросс в Реале намного лучше.
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dinar7777dinar
1518793028
да пусть хоть все 200 ! погба все равно бестолочь !
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Kybik-Pybik
1518794618
******
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DeStar
1518795053
Нет нет нет, не нужен. Понятно, что модрич стареет, но нет, кого-нибудь другого бы. так то игрок он по любому сильный. хороший, но далеко не топ, по мне канте намного лучше, модрич так раза в 2. Но дорого, нужно думать об обновлении линии атаки, как миниму 2 игрока, и хотя бы одного топ ЦЗ, а не по ПЗ думать. Их хватает, там кросс модрич каземиро основа, а так еще и иско и ковачич и тот же асенсио там играет, плюс может хамеса вернут. Погба не нужен. Нужен Кейн, или хотя бы икарди.
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САДЫЧОК
1518887646
Погба - средний игрок ! ничего в нем нет особенного ! может только быстро бегает с мячом...
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