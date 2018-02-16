МакГрегор назвал победу «Селтика» над «Зенитом» грандиозной

Полузащитник «Селтика» Каллум МакГрегор назвал победу над «Зенитом» в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы грандиозной для своего клуба. Сам хавбек стал автором единственного гола в этой встрече.

«Я просто старался как можно быстрее обработать мяч, чтобы нанести удар. Слава Богу, мне удалось забить.

Для «Селтика» это грандиозная победа», – сказал МакГрегор.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Селтик» – «Зенит» завершился со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 22 февраля.