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    МакГрегор назвал победу «Селтика» над «Зенитом» грандиозной

    Полузащитник «Селтика» Каллум МакГрегор назвал победу над «Зенитом» в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы грандиозной для своего клуба. Сам хавбек стал автором единственного гола в этой встрече.

    «Я просто старался как можно быстрее обработать мяч, чтобы нанести удар. Слава Богу, мне удалось забить.

    Для «Селтика» это грандиозная победа», – сказал МакГрегор.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Селтик» – «Зенит» завершился со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 22 февраля.

    Источник: BBC

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    16.02.2018 07:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 17 февраля 2018, 10:35

      ...к сожалению сборная Аргентины проиграла...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 16 февраля 2018, 11:46

      Я вначале подумал, что это другой МакГрегор сказал ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1282

      Джой 16 февраля 2018, 11:45

      Селтику бы и в АПЛ. Команда произвела потрясающее впечатление.
      Жена вчера спросила: а шотландцы в юбках играть будут? А в итоге зенит в юбках играл.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 16 февраля 2018, 09:47

      Да,была мощная поддержка болельщиков!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > upiter622 16 февраля 2018, 10:39

      на Селтик Парк так всегда, так больше нигде в мире не болеют

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 16 февраля 2018, 09:07

      В СПб будет жарко!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 февраля 2018, 08:48

      Есть ответная игра в Питере, вот это будет грандиозная победа Зенита при
      невероятной поддержке болельщиков. Вперёд, Россия!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 16 февраля 2018, 07:34

      Да, победа уверенная при очень самоотверженной игре. Молодцы, что так порадовали своих болельщиков, атмосфера на стадионе грандиозна.

      5
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