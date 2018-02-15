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  • Бубнов: «Попов — игрок высокого уровня для РФПЛ. Он просто необходим «Рубину»

Бубнов: «Попов — игрок высокого уровня для РФПЛ. Он просто необходим «Рубину»

15 февраля 2018, 13:49
6

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о полузащитнике «Рубина» Ивелине Попове.

«Бердыев может попробовать Попова на всех позициях в средней линии «Рубина». Ивелин в «Спартаке» имел опыт игры на нескольких позициях. А если в «Рубин» еще перейдет и Нобоа, то будет очень хорошая связка в атаке у казанского клуба.

Если оценивать Попова, то он является игроком высокого уровня для чемпионата России. У него не все получилось в «Спартаке».

Главной проблемой его стало то, что ему не хватило стабильности. Сильные игры чередовались с провальными матчами, отсюда и частое нахождение в запасе команды. Думаю, что ему не составит труда быстро вписаться в состав «Рубина». Казанскому клубу просто необходим игрок такого уровня», — сказал Бубнов.

Напомним, что Попов перешел из «Спартака» в «Рубин» на правах аренды до конца текущего сезона.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Попов Ивелин Бердыев Курбан Бубнов Александр
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1518692572
Верю, что Попов усилит Рубин, а со следующего сезона полностью раскроет себя в Спартаке.
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oyabun
1518695050
Вот объясните мне кто нибудь, что за бесхребетность проявляют функционеры Спартака при подобных трансферах? Мы фактически задаром отдали неплохого игрока Рубину, клуб наш при этом еще 2/3 ЗП будет ему платить. Логично было бы в качестве любезности за это договориться чтобы Набиуллина продали именно нам. Так какого же хр.. мы снова позволили отдать бомжам этого игрока? В результате фланг Комбарова у нас наиболее уязвимый остался. Рассчет на русское Авось?
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Рубинище
1518699088
дареному коню в зубы не смотрят( судя по условиям)..Для Рубина Попов, то что надо, я вот только не уверен что игрок потянет требования Бердыева. Сейчас очень энергозатратные действия, с высоким пресингом и обороной, а будет его хватать на 2 тайма-вопрос.. В Спартаке он физкультурой занимался, с Бердыевым это не прокатит..
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Бубновский
1518708436
Попов ни как не вписывался в игру спартака....в рубине думаю у него получится...
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zigbert
1518769944
Не на того напали.
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