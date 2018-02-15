Бубнов: «Попов — игрок высокого уровня для РФПЛ. Он просто необходим «Рубину»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о полузащитнике «Рубина» Ивелине Попове.

«Бердыев может попробовать Попова на всех позициях в средней линии «Рубина». Ивелин в «Спартаке» имел опыт игры на нескольких позициях. А если в «Рубин» еще перейдет и Нобоа, то будет очень хорошая связка в атаке у казанского клуба.

Если оценивать Попова, то он является игроком высокого уровня для чемпионата России. У него не все получилось в «Спартаке».

Главной проблемой его стало то, что ему не хватило стабильности. Сильные игры чередовались с провальными матчами, отсюда и частое нахождение в запасе команды. Думаю, что ему не составит труда быстро вписаться в состав «Рубина». Казанскому клубу просто необходим игрок такого уровня», — сказал Бубнов.

Напомним, что Попов перешел из «Спартака» в «Рубин» на правах аренды до конца текущего сезона.