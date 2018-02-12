Попов перешел из «Спартака» в «Рубин» на правах аренды

«Спартак» и «Рубин» достигли договоренности о переходе на правах аренды в казанский клуб полузащитника Ивелина Попова. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Болгарский футболист перебрался в стан красно-белых из «Кубани» в июле 2015 года.

В нынешней кампании 30-летний игрок принял участие в 21-м матче, отметившись одной голевой передачей. Его контракт со «Спартаком» истекает летом 2019 года.