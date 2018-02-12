Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Попов перешел из «Спартака» в «Рубин» на правах аренды

    «Спартак» и «Рубин» достигли договоренности о переходе на правах аренды в казанский клуб полузащитника Ивелина Попова. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

    Болгарский футболист перебрался в стан красно-белых из «Кубани» в июле 2015 года.

    В нынешней кампании 30-летний игрок принял участие в 21-м матче, отметившись одной голевой передачей. Его контракт со «Спартаком» истекает летом 2019 года.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.02.2018 13:13
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +193

      Forlan-LV 12 февраля 2018, 21:37

      Эвелин огромное спасибо тебе за хорошую игру и красивые голы!
      Ты всегда останешься в сердцах истинных спартачей!
      Удачи тебе на новом месте работы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 февраля 2018, 18:49

      Ну удачи Ивелину в Рубине, хорошо себя проявить и доказать тренерскому штабу свою состоятельность.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 12 февраля 2018, 18:39

      удачи Ивелин !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 12 февраля 2018, 18:34

      Может еще и заиграет так, как это было в Кубани!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 февраля 2018, 18:20

      Удачи Попову ,он честно отработал за Спартак.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 12 февраля 2018, 17:32

      Нормальный игрок , Удачи в Рубине !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 12 февраля 2018, 16:55

      Ну и правильно.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 февраля 2018, 14:54

      Это хорошо и для Спартака, и для Рубина, и для самого Попова

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 февраля 2018, 14:28

      Удачи в новом клубе.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 12 февраля 2018, 14:25

      ну и хорошо, мож Бердыич его реанимирует

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11