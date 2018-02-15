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    «Спорт-Экспресс»: Набиуллин обойдется «Зениту» в 4,5 миллиона

    Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин в скором времени должен пополнить состав «Зенита». Трансфер 22-летнего футболиста обойдется клубу из Санкт-Петербурга в 4,5 миллиона евро.

    Напомним, что ранее «Зенит» согласовал переход еще одного футболиста «Рубина». За Магомеда Оздоева команда Роберто Манчини заплатит 3,3 миллиона евро. В ближайшее время оба футболиста пройдут медосмотр в новом клубе, после чего подпишут личные контракты с сине-бело-голубыми.

    В текущем сезоне 22-летний защитник провел в РФПЛ 14 матчей, в которых забил один гол. На его счет также три желтых карточки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.02.2018 10:51
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 февраля 2018, 11:28

      Полировать лавку все же маленькое но искусство.

      1
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 15 февраля 2018, 14:51

      Разве Спартак не мог заплатить эту сумму? Да и еще полляма сверху для надежности сделки добавить. Ведь у нас эта позиция очень проблемная. Из за чьего то пофигизма ставятся под угрозу результаты 2-й половины сезона.

      3
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      Рейтинг: +93

      stachel > oyabun 15 февраля 2018, 15:11

      Наби не того уровня игрок, что бы закрыть проблему. Имеющееся игроки классом не ниже Наба, а трансферт ради трансферта - безумие. Переход этого как и Оздоева считаю манагерским провалом Зенита. Признаком его некомпетентности.

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 15 февраля 2018, 14:35

      Рубину конец!!!

      0
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 15 февраля 2018, 14:22

      И снова в Зенит пошли игроки из Рубина

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 февраля 2018, 13:18

      Очень печальный переход....

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 февраля 2018, 11:16

      Ещё немного, и Зенит-2 сравняется по цене с самим Зенитом.

      1
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      Рейтинг: +355

      kvm5 15 февраля 2018, 11:12

      удачи ему в Зените

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 февраля 2018, 11:02

      Какие бы не указывались суммы, как бы не были перипетии этой саги, обнадёживает одно - в нашей команде, участвующей в еурокубках появляются отечественные игроки!

      4
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > insider_retro 15 февраля 2018, 11:05

      Только вот не играют эти наши игроки а лавку полируют в Зените,,,,,хотя в других командах реально могли приносить пользу,,,,,

      4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > slavutiq70 15 февраля 2018, 11:08

      Мы многое хотим видеть полезно и оптимально!))
      Но в жизни для этого слишком много всего должно найти равновесие и понимание! Деньги, спорт, амбиции, традиции да и много ещё чего!))

      2
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      Рейтинг: +93

      stachel > insider_retro 15 февраля 2018, 14:36

      Для того что бы через месяц плотно сесть на лавку, через 2 дебютировать в Зенит-2, а через пол-года отправиться в Тосно в аренду. Всем же понятно, эти игроки - шлак уровня Цаллагова или Дзюбы. У Зенита есть лишние 8 лямов? Так поднимите з/п детским тренерам в академии.

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