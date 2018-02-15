«Спорт-Экспресс»: Набиуллин обойдется «Зениту» в 4,5 миллиона

Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин в скором времени должен пополнить состав «Зенита». Трансфер 22-летнего футболиста обойдется клубу из Санкт-Петербурга в 4,5 миллиона евро.

Напомним, что ранее «Зенит» согласовал переход еще одного футболиста «Рубина». За Магомеда Оздоева команда Роберто Манчини заплатит 3,3 миллиона евро. В ближайшее время оба футболиста пройдут медосмотр в новом клубе, после чего подпишут личные контракты с сине-бело-голубыми.

В текущем сезоне 22-летний защитник провел в РФПЛ 14 матчей, в которых забил один гол. На его счет также три желтых карточки.