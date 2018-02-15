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  • «Спорт-Экспресс»: Набиуллин обойдется «Зениту» в 4,5 миллиона

«Спорт-Экспресс»: Набиуллин обойдется «Зениту» в 4,5 миллиона

15 февраля 2018, 10:51
16

Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин в скором времени должен пополнить состав «Зенита». Трансфер 22-летнего футболиста обойдется клубу из Санкт-Петербурга в 4,5 миллиона евро.

Напомним, что ранее «Зенит» согласовал переход еще одного футболиста «Рубина». За Магомеда Оздоева команда Роберто Манчини заплатит 3,3 миллиона евро. В ближайшее время оба футболиста пройдут медосмотр в новом клубе, после чего подпишут личные контракты с сине-бело-голубыми.

В текущем сезоне 22-летний защитник провел в РФПЛ 14 матчей, в которых забил один гол. На его счет также три желтых карточки.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы Рубин Зенит Набиуллин Эльмир
Комментарии (16)
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insider_retro
1518681726
Какие бы не указывались суммы, как бы не были перипетии этой саги, обнадёживает одно - в нашей команде, участвующей в еурокубках появляются отечественные игроки!
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kvm5
1518682346
удачи ему в Зените
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APchelov
1518682609
Ещё немного, и Зенит-2 сравняется по цене с самим Зенитом.
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DOCTOR PENALTY
1518689914
Очень печальный переход....
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Stavropolets
1518693757
И снова в Зенит пошли игроки из Рубина
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Fan Loko mik
1518694513
Рубину конец!!!
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oyabun
1518695486
Разве Спартак не мог заплатить эту сумму? Да и еще полляма сверху для надежности сделки добавить. Ведь у нас эта позиция очень проблемная. Из за чьего то пофигизма ставятся под угрозу результаты 2-й половины сезона.
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zigbert
1518769684
Полировать лавку все же маленькое но искусство.
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