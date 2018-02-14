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    Пейчинович считает, что «Локомотив» готов к матчу с «Ниццей»

    Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Ниццы».

    «Матч с «Ниццей» вызывает массу эмоций. У меня осталось там много друзей. Но работа есть работа. Этот клуб сейчас в лучшем финансовом положении, чем в моe время. «Ницца» купила нескольких хороших футболистов. Например, Данте и Балотелли. Эта команда сильнее.

    Готов ли я противостоять Балотелли? Марио — большая звезда, но есть и другие футболисты, с которыми также будет сложно. Мы готовы к завтрашнему матчу», — сказал Пейчинович.

    Матч «Ницца» – «Локомотив» пройдет завтра во Франции. Начало встречи в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.02.2018 22:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +592

      spaike 15 февраля 2018, 06:55

      Удачи Локо! Надеюсь сыграете надежно и победите.

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