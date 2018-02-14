Пейчинович считает, что «Локомотив» готов к матчу с «Ниццей»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Ниццы».

«Матч с «Ниццей» вызывает массу эмоций. У меня осталось там много друзей. Но работа есть работа. Этот клуб сейчас в лучшем финансовом положении, чем в моe время. «Ницца» купила нескольких хороших футболистов. Например, Данте и Балотелли. Эта команда сильнее.

Готов ли я противостоять Балотелли? Марио — большая звезда, но есть и другие футболисты, с которыми также будет сложно. Мы готовы к завтрашнему матчу», — сказал Пейчинович.

Матч «Ницца» – «Локомотив» пройдет завтра во Франции. Начало встречи в 21:00 по московскому времени.