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    Оздоев и Набиуллин перейдут в «Зенит». Геркус хочет ввести плей-офф в РФПЛ. Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    14.02.2018 20:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 февраля 2018, 05:09

      Опять Зенит купил игроков на лавку, подержит и отдаст в аренду другим клубам по дешевке ......этот бизнес не понять нам...

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      Рейтинг: +233

      igormaddog 15 февраля 2018, 03:04

      Зенит такой активный на трансферном рынке,а по сути мертвые!!!Посмотрим как сегодня будут играть с Селтиком!!!Удачи нашим клубам!!!!

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