Оздоев и Набиуллин перейдут в «Зенит». Геркус хочет ввести плей-офф в РФПЛ. Дайджест событий дня

Оздоев и Набиуллин пройдут медосмотр в «Зените».

«Зенит» договаривается с защитником из Серии А.

Каррера сказал, что «Спартак» выпьет по стопке водки перед игрой с «Атлетиком».

Антифа-болельщики «Атлетика» готовят акцию против фанатов «Спартака».

Адурис назвал «Спартак» великой командой.

«Ростов» и «Рубин» определились с суммой перехода Могилевца.

КДК не станет рассматривать дело Вернблума и Денисова.

Геркус предлагает новый формат проведения РФПЛ.

Роналду настаивает на продаже Иско.

Терри определится со своим будущим в мае.