Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Оздоев и Набиуллин перейдут в «Зенит». Геркус хочет ввести плей-офф в РФПЛ. Дайджест событий дня

Оздоев и Набиуллин перейдут в «Зенит». Геркус хочет ввести плей-офф в РФПЛ. Дайджест событий дня

14 февраля 2018, 20:46
2

Оздоев и Набиуллин пройдут медосмотр в «Зените».

«Зенит» договаривается с защитником из Серии А.

Каррера сказал, что «Спартак» выпьет по стопке водки перед игрой с «Атлетиком».

Антифа-болельщики «Атлетика» готовят акцию против фанатов «Спартака».

Адурис назвал «Спартак» великой командой.

«Ростов» и «Рубин» определились с суммой перехода Могилевца.

КДК не станет рассматривать дело Вернблума и Денисова.

Геркус предлагает новый формат проведения РФПЛ.

Роналду настаивает на продаже Иско.

Терри определится со своим будущим в мае.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
igormaddog
1518653077
Зенит такой активный на трансферном рынке,а по сути мертвые!!!Посмотрим как сегодня будут играть с Селтиком!!!Удачи нашим клубам!!!!
Ответить
a-rakhmatov
1518660546
Опять Зенит купил игроков на лавку, подержит и отдаст в аренду другим клубам по дешевке ......этот бизнес не понять нам...
Ответить
Главные новости
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
1
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
2
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
4
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
1
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
2
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Россия может сыграть еще один матч с участником ЧМ-2026 в сентябре
15:46
6
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Все новости
Все новости
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
18:29
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
17:49
1
Виейра нашел работу в Африке
17:26
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
16:47
3
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
2
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
16:07
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
16:05
Клуб Миранчука прервал безвыигрышную серию из 8 матчей, россиянин сделал ассист
16:00
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Россия может сыграть еще один матч с участником ЧМ-2026 в сентябре
15:46
6
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
15:37
1
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
15:10
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
16
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
15
ФотоКлуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
14:33
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ»
14:24
2
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
3
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
16
РФС составил расписание матчей последних трех туров группового этапа Кубка России
13:39
Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах
13:29
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+