Геркус: «Рассмотрел бы введение плей-офф в чемпионате России»

Президент «Локомотива» Илья Геркус предложил новый формат чемпионата России по футболу.

«Решением могло бы стать введение серии плей-офф. Есть чемпионаты, которые прекрасно с плей-офф существуют. Все американские лиги работают с этой системой, в Европе: Бельгия, Голландия и Греция, насколько я знаю. Футбол — игра со 150-летней историей, но это не значит, что она должна оставаться в том формате, в котором она была 150 лет назад изначально придумана.



Надо думать, что дать более бедным клубам взамен игр с большими командами. Например, победитель пульки, в которую попадут команды, занявшие на первом этапе места в нижней части турнирной таблицы, может получать место в Лиге Европы, как вариант, почему нет. Как получает его победитель Кубка.



В следующем сезоне мы явно не успеваем что-то поменять. Если мы серьезно настроены, то надо говорить, что сезон-2018/19 мы играем по старой формуле, а в 2019-20 гг. уже будет новый. А какой он будет новый, мы решим сейчас, сядем, например, и за девять месяцев родим какое-нибудь решение», — сказал функционер.

Напомним, после 20 туров РФПЛ подопечные Юрия Семина возглавляют турнирную таблицу.