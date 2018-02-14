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  • Геркус: «Рассмотрел бы введение плей-офф в чемпионате России»

Геркус: «Рассмотрел бы введение плей-офф в чемпионате России»

14 февраля 2018, 17:33
14

Президент «Локомотива» Илья Геркус предложил новый формат чемпионата России по футболу.

«Решением могло бы стать введение серии плей-офф. Есть чемпионаты, которые прекрасно с плей-офф существуют. Все американские лиги работают с этой системой, в Европе: Бельгия, Голландия и Греция, насколько я знаю. Футбол — игра со 150-летней историей, но это не значит, что она должна оставаться в том формате, в котором она была 150 лет назад изначально придумана.

Надо думать, что дать более бедным клубам взамен игр с большими командами. Например, победитель пульки, в которую попадут команды, занявшие на первом этапе места в нижней части турнирной таблицы, может получать место в Лиге Европы, как вариант, почему нет. Как получает его победитель Кубка.

В следующем сезоне мы явно не успеваем что-то поменять. Если мы серьезно настроены, то надо говорить, что сезон-2018/19 мы играем по старой формуле, а в 2019-20 гг. уже будет новый. А какой он будет новый, мы решим сейчас, сядем, например, и за девять месяцев родим какое-нибудь решение», — сказал функционер.

Напомним, после 20 туров РФПЛ подопечные Юрия Семина возглавляют турнирную таблицу.

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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volfrik
1518620365
Бред от начала предложения до последней точки!
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OfaZavr
1518624102
зачем изобретать велосипед ведь и сейчас все нормально работает и все к этому привыкли, а эти нововведения не факт что будут эффективны и понравятся широкой массе болельщиков.
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Антибиотик
1518625949
Бредовая идея. Сейчас существует самый лучший формат чемпионата.
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GammiD
1518627954
С чего он взял что проработав год на должности ген директора, он начал разбираться в футболе???
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lordmrv
1518629118
Парни, я с вами согласен, но бредить так уж бредить. Позвольте и мне. Предложение Геркуса позволит увеличить количество встреч в чемпионате и даст возможность некоторым топовым клубам встретиться в одном розыгрыше 4 раза между собой. И так, после окончания регулярки делим на 2 восьмерки. Первая играет игры плей-офф между собой за возможность участия в еврокубках. Первая играет с восьмой, вторая с седьмой и т.д., только очки у них не по результатам регулярки, а по учету игр между собой, поэтому не факт, что команда занявшая первое место, будет первой сеяной в плей-офф. После первого круга (2 матча, дома и в гостях) четыре победителя гарантируют место в еврокубках. После второго известны участники Лиги Чемпионов (победитель) и Лиги Европы (проигравшие). Далее финал - кто круче и кто автоматом в Лигу Чемпионов. Ещё одну путевку в Лигу чемпионов (с отборочного раунда) получает обладатель кубка (что позволит повысить интерес турнира). Теперь о второй восьмерке. Распределение по тому же принципу, что и у первой. Только победитель плей-офф вздохнули свободно и расслабили ягодицы, а проигравшие рубятся между собой - кому вылетать напрямую, а кому ещё раз попытать счастья в стыках с командами ФНЛ. Ожидаю критики, про то, что у нас 6 команд может быть в еврокубках. Оставшуюся путевку можно разыграть по разному. Считаю справедливым игры плей-офф между проигравшими в первом раунде командами первой восьмерки и победителями второй. Жду аргументированной критики. Бредим так бредим!
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eriquexruots
1518634606
Не чини то, что не сломано.
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ALDYNETC
1518636518
Лучше бы сделали так чтоб победитель Кубка России получил место в Лиге Чемпионов - вот тогда бы и за кубок бились бы, а не сливали матчи.
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VVM1964
1518641489
Ну и на хрена нам слабые команды в ЛЕ ? Когда коту делать нечего , он яйца чешет , а человек " гайку в пупке , пока жопа не отвалится " ( это из анекдота ) .
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x-x-x-x-x
1518645400
люди вы хоть думаете когда говорите о форматах? вот наверяка никто не будеть спорить что если всегда играть во вдоре то уровень так и останеться дворовым. а вот вы предлогаете на две группы разделить то слабые со слабыми остануться так и не подниметься уровень. а первые 8 продвинуться дальше. ну смотрите уровень ФНЛ. он ниже. также пропасть появиться и тут. это же было. разве вы не видели пропасть? наоборот надо расширить лигу до 18 -20 команд. и уже уровень четырёх команд повыситься. а про финансы то это проблема коррупции а не нехватки денег. с раширением лиги появиться возможно проявить себя игрокам своим. так поднимиться и уровень лиги на международном уровне
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Karpathian
1518676875
Голландия точно не работает
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