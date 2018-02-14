Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Геркус: «Рассмотрел бы введение плей-офф в чемпионате России»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус предложил новый формат чемпионата России по футболу.

    «Решением могло бы стать введение серии плей-офф. Есть чемпионаты, которые прекрасно с плей-офф существуют. Все американские лиги работают с этой системой, в Европе: Бельгия, Голландия и Греция, насколько я знаю. Футбол — игра со 150-летней историей, но это не значит, что она должна оставаться в том формате, в котором она была 150 лет назад изначально придумана.

    Надо думать, что дать более бедным клубам взамен игр с большими командами. Например, победитель пульки, в которую попадут команды, занявшие на первом этапе места в нижней части турнирной таблицы, может получать место в Лиге Европы, как вариант, почему нет. Как получает его победитель Кубка.

    В следующем сезоне мы явно не успеваем что-то поменять. Если мы серьезно настроены, то надо говорить, что сезон-2018/19 мы играем по старой формуле, а в 2019-20 гг. уже будет новый. А какой он будет новый, мы решим сейчас, сядем, например, и за девять месяцев родим какое-нибудь решение», — сказал функционер.

    Напомним, после 20 туров РФПЛ подопечные Юрия Семина возглавляют турнирную таблицу.

    Источник: РБК

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.02.2018 17:33
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 15 февраля 2018, 09:41

      Голландия точно не работает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 15 февраля 2018, 00:56

      люди вы хоть думаете когда говорите о форматах?
      вот наверяка никто не будеть спорить что если всегда играть во вдоре то уровень так и останеться дворовым.
      а вот вы предлогаете на две группы разделить то слабые со слабыми остануться так и не подниметься уровень. а первые 8 продвинуться дальше.
      ну смотрите уровень ФНЛ. он ниже. также пропасть появиться и тут. это же было. разве вы не видели пропасть?
      наоборот надо расширить лигу до 18 -20 команд. и уже уровень четырёх команд повыситься. а про финансы то это проблема коррупции а не нехватки денег.
      с раширением лиги появиться возможно проявить себя игрокам своим. так поднимиться и уровень лиги на международном уровне

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 февраля 2018, 23:51

      Интересно, как этот геркус запоёт, когда его клуб окажется в числе неудачников? )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 14 февраля 2018, 23:38

      Господа футбольные функционеры. Чиновники футбола и тренеры.Возьмите ручки и записывайте раз запомнить не можете. На данном отрезке времени развития мирового и Российского футбола самая лучшая система проведения чемпионата для России. Высшая и первая лиги.(название не важно) имеют 12 клубов.играют два круга. а затем разделившись на две шестерки. еще два круга. итого. 32 игры. Меньше в разы проходных и мало интересных матчей.. Больше зрелищных и интересных матчей. более боевых скажем. От чего в будущем не далеком..И клубы станут сильней и болельщику будет поинтересней на такой футбол ходить и смотреть.Ну и конечно система весна - осень. Одна подготовка и цельный сезон. А то рвете на две части. не туда не сюда. плюс две подготовки(сбора) накладно.и т.д.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      ALDYNETC 14 февраля 2018, 22:28

      Лучше бы сделали так чтоб победитель Кубка России получил место в Лиге Чемпионов - вот тогда бы и за кубок бились бы, а не сливали матчи.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +123

      eriquexruots 14 февраля 2018, 21:56

      Не чини то, что не сломано.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 14 февраля 2018, 21:20

      Очень понравился формат, когда играли переходной турнир: первый круг играют все со всеми- по итогам первая восьмерка определяет победителя, играя между собой в 2 круга, а вторая также в 2 круга неудачников чемпионата. Таким образом проходных игр не будет(почти не будет)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > ljrljr0505 14 февраля 2018, 22:20

      После одного круга делить команды на 2-е группы нельзя! Т.к. отсутствует принцип честного результата. Ведь если потеряны очки в гостях, то не будет реванша дома! А если делать 2 круга, а плей-офф по окончании, то нужно сжимать календарь до 2-х игр в неделю! Это как минимум!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv 14 февраля 2018, 20:25

      Парни, я с вами согласен, но бредить так уж бредить. Позвольте и мне.
      Предложение Геркуса позволит увеличить количество встреч в чемпионате и даст возможность некоторым топовым клубам встретиться в одном розыгрыше 4 раза между собой. И так, после окончания регулярки делим на 2 восьмерки. Первая играет игры плей-офф между собой за возможность участия в еврокубках. Первая играет с восьмой, вторая с седьмой и т.д., только очки у них не по результатам регулярки, а по учету игр между собой, поэтому не факт, что команда занявшая первое место, будет первой сеяной в плей-офф. После первого круга (2 матча, дома и в гостях) четыре победителя гарантируют место в еврокубках. После второго известны участники Лиги Чемпионов (победитель) и Лиги Европы (проигравшие). Далее финал - кто круче и кто автоматом в Лигу Чемпионов. Ещё одну путевку в Лигу чемпионов (с отборочного раунда) получает обладатель кубка (что позволит повысить интерес турнира). Теперь о второй восьмерке. Распределение по тому же принципу, что и у первой. Только победитель плей-офф вздохнули свободно и расслабили ягодицы, а проигравшие рубятся между собой - кому вылетать напрямую, а кому ещё раз попытать счастья в стыках с командами ФНЛ. Ожидаю критики, про то, что у нас 6 команд может быть в еврокубках. Оставшуюся путевку можно разыграть по разному. Считаю справедливым игры плей-офф между проигравшими в первом раунде командами первой восьмерки и победителями второй. Жду аргументированной критики. Бредим так бредим!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +728

      GammiD 14 февраля 2018, 20:05

      С чего он взял что проработав год на должности ген директора, он начал разбираться в футболе???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 14 февраля 2018, 19:32

      Бредовая идея. Сейчас существует самый лучший формат чемпионата.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11