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    Антифа-болельщики «Атлетика» проведут демонстрации против фанатов «Спартака»

    Болельщики «Атлетика» запланировали демонстрации против группировок «Спартака» перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы.

    «Мы хотим избежать распространения фашизма на улицах наших городов. Мы уже видели это в Сан-Себастьяне. Нельзя допустить повторения этих событий», – цитирует басков ресурс Uriola.

    Под событиями в Сан-Себастьяне понимается драка болельщиков «Зенита» с болельщиками «Реал Сосьедада». Команды сошлись на стадии группового этапа Лиги Европы текущего сезона.

    Напомним, первый матч стадии состоится завтра в Москве. Встреча в Бильбао состоится 22 февраля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.02.2018 17:41
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 15 февраля 2018, 20:49

      гей-европа против славян

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      Рейтинг: +686

      старина 15 февраля 2018, 15:56

      Обмельчали испанцы.Забыли они,кто победил фашизм.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 февраля 2018, 23:50

      Очень глупо с их стороны.Огульно обвинять жителей той страны которая в одиночку против фашизма и борется.

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      Рейтинг: +320

      ваавва 14 февраля 2018, 21:59

      Здоровья у кого-то много походу, в нашей стране живут терпеливые люди , но не до такой же степени и фашизма у нас нет и никогда не будет. У нас многонациональная страна и все национальности живут в дружбе!!!!!

      1
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 14 февраля 2018, 21:21

      Уже обосрались шавки ;))) Ни чего достойные ребята из union,школа итд.накроют вас, будите в своей стране убегать как псы!!!

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 14 февраля 2018, 21:19

      Забыли, сволочи, как наши летчики помогали в борьбе с фашизмом в небе Испании!!! Гейропа!!!

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      Рейтинг: +320

      ваавва > mialkov 14 февраля 2018, 22:01

      Все страны поддержали фашизм и сейчас ведут тупую политику , и обеляют фашизм, а наши деды воевали против фашизма!!!!

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 февраля 2018, 20:42

      Зачем все эти телодвижения. Испания сама была фашисткой и Спартак тут непричем.

      3
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 14 февраля 2018, 20:37

      фашизма????? они не перепутали ли страны своей эвропы ли, где улицы бэндера находятся, так же не забыли от кого пошёл фашизм...

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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 14 февраля 2018, 20:06

      провоцировать будут как пить дать! потом,получив по лицу и **** ножками,будут орать,что русские варвары и надо бойкотировать ЧМ-18....сейчас фанам и не поболеть нормально за кордоном? то табор с ножами,то типа антифа с плакатиками...((

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      Рейтинг: +320

      ваавва > SPACE TRUCKIN 14 февраля 2018, 22:05

      Тупорылая политика убивает спорт изнутри и это очередная акции против нашей страны!!!

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      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 14 февраля 2018, 20:03

      чухня

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