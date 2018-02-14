Антифа-болельщики «Атлетика» проведут демонстрации против фанатов «Спартака»

Болельщики «Атлетика» запланировали демонстрации против группировок «Спартака» перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы хотим избежать распространения фашизма на улицах наших городов. Мы уже видели это в Сан-Себастьяне. Нельзя допустить повторения этих событий», – цитирует басков ресурс Uriola.

Под событиями в Сан-Себастьяне понимается драка болельщиков «Зенита» с болельщиками «Реал Сосьедада». Команды сошлись на стадии группового этапа Лиги Европы текущего сезона.

Напомним, первый матч стадии состоится завтра в Москве. Встреча в Бильбао состоится 22 февраля.