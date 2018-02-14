Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кришито: «Зенит» может пройти «Селтик» в Лиге Европы, но просто нам не будет»

Кришито: «Зенит» может пройти «Селтик» в Лиге Европы, но просто нам не будет»

14 февраля 2018, 19:20
13

Защитник «Зенита» Доменико Кришито в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от матча с «Селтиком» в Лиге Европы.

«Слегка волнует то, как мы возобновим сезон. Всегда непросто проводить первые официальные матчи после зимнего перерыва. Но впереди важные игры, надо подойти к ним готовыми на 100%. В Лиге Европы нам будет противостоять очень серьезный соперник. Осенью «Селтик» выступал в Лиге чемпионов. Думаю, они будут ставить перед собой задачу завоевать еврокубок. Там достаточно много хороших футболистов, да и в целом команда сильная.

Да, «Бавария» и «ПСЖ» одержали крупные победы над шотландцами, но ведь и мы пока не встречались с топ-клубами. В Лиге Европы у нас были более скромные соперники. Я смотрел достаточно много видео с матчей «Селтика» и знаю, о чем говорю. Разумеется, мы достаточно сильны для того, чтобы пройти такого соперника, но просто не будет. Важно сыграть, как настоящая команда.

Что касается моего самочувствия, то сейчас все окей. Полностью восстановился и готов сыграть против «Селтика». Будет здорово сыграть на таком шикарном стадионе с невероятной атмосферой. Ждем матч с нетерпением.

Отсутствие Ивановича? Бано — важный игрок для нашей команды. Его опыт и квалификацию сложно компенсировать, но мы обязаны обходиться даже без лидеров. Нужно действовать как единый коллектив, тогда можно обыграть любого соперника и без Ивановича», — сказал итальянец.

Встреча 1/16 финала турнира состоится завтра в 23:05 по московскому времени.

Источник: ФК «Зенит»
Лига Европы Селтик Зенит Кришито Доменико
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
upiter622
1518625573
Да пройдете,куда вы денетесь!)
Ответить
a-rakhmatov
1518625800
Селтик не Барса и пройти можно и нужно...
Ответить
Сильвербой
1518627179
Нужно проходить дальше! Но для этого нужно отдать все силы, мы еще не забыли что было с Андерлехтом, Базелем, Твенте!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1518627955
Зенит с таким составом просто обязан дойти до финала!
Ответить
zigbert
1518628712
Трезво и рассудительно оценивает свои шансы.
Ответить
koli4ka
1518628928
Хоть и макаронник, но глаголит ИСТИНУ пацан...
Ответить
Вамфири
1518631158
прорвемся!!
Ответить
Par Mezan
1518632507
По-любому надо проходить дальше! Без лишних слов. Хорошей игры!
Ответить
Zubo
1518638725
Главная задача побить Селтик в его же игре, Селтик навяжет высокий прессинг, выйти из под которого будет непросто, поэтому может я думаю Манчини даст устаноовку бить тем же, как токлько Зенит будет терять мяч необходимо будет его забирать назад и не давать простора для розыгрыша мяча, ну а потом победит тот кто меньше устанет, тут никаких секретов нет, если Зениту удасться вымотать Селтик то к 65-ой минуте сделать три замены и придавить...
Ответить
Главные новости
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
1
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
2
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
4
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
1
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
2
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Россия может сыграть еще один матч с участником ЧМ-2026 в сентябре
15:46
6
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+