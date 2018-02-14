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    Кришито: «Зенит» может пройти «Селтик» в Лиге Европы, но просто нам не будет»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от матча с «Селтиком» в Лиге Европы.

    «Слегка волнует то, как мы возобновим сезон. Всегда непросто проводить первые официальные матчи после зимнего перерыва. Но впереди важные игры, надо подойти к ним готовыми на 100%. В Лиге Европы нам будет противостоять очень серьезный соперник. Осенью «Селтик» выступал в Лиге чемпионов. Думаю, они будут ставить перед собой задачу завоевать еврокубок. Там достаточно много хороших футболистов, да и в целом команда сильная.

    Да, «Бавария» и «ПСЖ» одержали крупные победы над шотландцами, но ведь и мы пока не встречались с топ-клубами. В Лиге Европы у нас были более скромные соперники. Я смотрел достаточно много видео с матчей «Селтика» и знаю, о чем говорю. Разумеется, мы достаточно сильны для того, чтобы пройти такого соперника, но просто не будет. Важно сыграть, как настоящая команда.

    Что касается моего самочувствия, то сейчас все окей. Полностью восстановился и готов сыграть против «Селтика». Будет здорово сыграть на таком шикарном стадионе с невероятной атмосферой. Ждем матч с нетерпением.

    Отсутствие Ивановича? Бано — важный игрок для нашей команды. Его опыт и квалификацию сложно компенсировать, но мы обязаны обходиться даже без лидеров. Нужно действовать как единый коллектив, тогда можно обыграть любого соперника и без Ивановича», — сказал итальянец.

    Встреча 1/16 финала турнира состоится завтра в 23:05 по московскому времени.

    Источник: ФК «Зенит»

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    14.02.2018 19:20
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 14 февраля 2018, 23:05

      Главная задача побить Селтик в его же игре, Селтик навяжет высокий прессинг, выйти из под которого будет непросто, поэтому может я думаю Манчини даст устаноовку бить тем же, как токлько Зенит будет терять мяч необходимо будет его забирать назад и не давать простора для розыгрыша мяча, ну а потом победит тот кто меньше устанет, тут никаких секретов нет, если Зениту удасться вымотать Селтик то к 65-ой минуте сделать три замены и придавить...

      2
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 14 февраля 2018, 21:21

      По-любому надо проходить дальше! Без лишних слов. Хорошей игры!

      0
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      Рейтинг: +28

      Вамфири 14 февраля 2018, 20:59

      прорвемся!!

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      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 14 февраля 2018, 20:22

      Хоть и макаронник, но глаголит ИСТИНУ пацан...

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 февраля 2018, 20:18

      Трезво и рассудительно оценивает свои шансы.

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 14 февраля 2018, 20:05

      Зенит с таким составом просто обязан дойти до финала!

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 14 февраля 2018, 19:52

      Нужно проходить дальше! Но для этого нужно отдать все силы, мы еще не забыли что было с Андерлехтом, Базелем, Твенте!

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      ...
      Рейтинг: +28

      Вамфири > Сильвербой 14 февраля 2018, 21:03

      а еще помним 2008
      и баварию,и глазго тарканили))

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 февраля 2018, 19:30

      Селтик не Барса и пройти можно и нужно...

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      Рейтинг: +2075

      upiter622 14 февраля 2018, 19:26

      Да пройдете,куда вы денетесь!)

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