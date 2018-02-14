Кришито: «Зенит» может пройти «Селтик» в Лиге Европы, но просто нам не будет»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от матча с «Селтиком» в Лиге Европы.

«Слегка волнует то, как мы возобновим сезон. Всегда непросто проводить первые официальные матчи после зимнего перерыва. Но впереди важные игры, надо подойти к ним готовыми на 100%. В Лиге Европы нам будет противостоять очень серьезный соперник. Осенью «Селтик» выступал в Лиге чемпионов. Думаю, они будут ставить перед собой задачу завоевать еврокубок. Там достаточно много хороших футболистов, да и в целом команда сильная.

Да, «Бавария» и «ПСЖ» одержали крупные победы над шотландцами, но ведь и мы пока не встречались с топ-клубами. В Лиге Европы у нас были более скромные соперники. Я смотрел достаточно много видео с матчей «Селтика» и знаю, о чем говорю. Разумеется, мы достаточно сильны для того, чтобы пройти такого соперника, но просто не будет. Важно сыграть, как настоящая команда.

Что касается моего самочувствия, то сейчас все окей. Полностью восстановился и готов сыграть против «Селтика». Будет здорово сыграть на таком шикарном стадионе с невероятной атмосферой. Ждем матч с нетерпением.

Отсутствие Ивановича? Бано — важный игрок для нашей команды. Его опыт и квалификацию сложно компенсировать, но мы обязаны обходиться даже без лидеров. Нужно действовать как единый коллектив, тогда можно обыграть любого соперника и без Ивановича», — сказал итальянец.

Встреча 1/16 финала турнира состоится завтра в 23:05 по московскому времени.