Масалитин: «ЦСКА надо было хотя бы один гол забивать в гостях»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал о том, что вызывает у него наибольшее опасение в игре армейцев после возобновления сезона.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА завершился со счетом 0:0. Ответная встреча состоится в Москве 21 февраля.

– Кто в составе ЦСКА выделялся активностью? От кого исходила основная угроза?

– Такой уж большой активности не было. Все старались и хотели проявить себя достойно. Не было статистов. Все были заряжены на борьбу, но мне в этой игре больше других понравился Игорь Акинфеев. В трудную минуту он спасал команду и благодаря ему ЦСКА сыграл на «ноль». А так, для первого международного матча все футболисты выглядели хорошо.

– Значит, опасения вызывает оборона?

– Именно. ЦСКА столкнется с проблемами, когда будет играть с командами, которые опасно атакуют. Но и впереди остроты не хватает. Нет комбинаций, которые ставили бы в тупик оборону. Чуть-чуть везде не хватает.

– Кого назовете фаворитом перед ответной встречей?

– Тяжело. Надо хотя бы один гол забивать в гостях. Пускай 1:1. Хотя бы какой-то запас. Но теперь пропусти дома хотя бы один гол, надо забивать на гол больше. Это вызывает опасения. Но будем болеть за ЦСКА – более опытный клуб и игроки. Думаю, что противостояние останется за ЦСКА.

– Вы часто говорили, что ЦСКА не хватает нападающего. Муса должен проблему решить. Каким еще местам нужно уделить внимание?

– Главным образом пока не хватает не новых игроков, а игровых кондиций. Надо прибавлять Алану Дзагоеву, Александру Головину и Витиньо. Они не сказали своего слова. Чем больше сыграются – тем лучше. И, конечно, центр защиты вызывает опасения.