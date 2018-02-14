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    Масалитин: «ЦСКА надо было хотя бы один гол забивать в гостях»

    Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал о том, что вызывает у него наибольшее опасение в игре армейцев после возобновления сезона.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА завершился со счетом 0:0. Ответная встреча состоится в Москве 21 февраля.

    – Кто в составе ЦСКА выделялся активностью? От кого исходила основная угроза?

    – Такой уж большой активности не было. Все старались и хотели проявить себя достойно. Не было статистов. Все были заряжены на борьбу, но мне в этой игре больше других понравился Игорь Акинфеев. В трудную минуту он спасал команду и благодаря ему ЦСКА сыграл на «ноль». А так, для первого международного матча все футболисты выглядели хорошо.

    – Значит, опасения вызывает оборона?

    – Именно. ЦСКА столкнется с проблемами, когда будет играть с командами, которые опасно атакуют. Но и впереди остроты не хватает. Нет комбинаций, которые ставили бы в тупик оборону. Чуть-чуть везде не хватает.

    – Кого назовете фаворитом перед ответной встречей?

    – Тяжело. Надо хотя бы один гол забивать в гостях. Пускай 1:1. Хотя бы какой-то запас. Но теперь пропусти дома хотя бы один гол, надо забивать на гол больше. Это вызывает опасения. Но будем болеть за ЦСКА – более опытный клуб и игроки. Думаю, что противостояние останется за ЦСКА.

    – Вы часто говорили, что ЦСКА не хватает нападающего. Муса должен проблему решить. Каким еще местам нужно уделить внимание?

    – Главным образом пока не хватает не новых игроков, а игровых кондиций. Надо прибавлять Алану Дзагоеву, Александру Головину и Витиньо. Они не сказали своего слова. Чем больше сыграются – тем лучше. И, конечно, центр защиты вызывает опасения.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.02.2018 10:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 15 февраля 2018, 01:40

      Хорошо не пропустили

      0
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 14 февраля 2018, 21:25

      Это был матч вратаря ЦСКА. Удачи в ответке!

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 14 февраля 2018, 17:34

      надо-надо было

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 14 февраля 2018, 15:41

      Для первой официальной игры - сыграли не плохо! Забивать будем дома!

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 14 февраля 2018, 13:18

      Ну да,ну да...((

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 14 февраля 2018, 11:14

      А как его забьешь этот один гол, если армейцы в основном играли вторым номером, завладев мячом, большую часть передач делали поперек поля и назад, атак на высокой скорости почти не было, слишком медленно принимали решения с пасом. Во втором тайме Црвена смотрелась интереснее. В домашнем матче нужно показывать совершенно иную игру, чтобы пройти дальше. А Игорек молодец - спасал армейцев.

      2
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 14 февраля 2018, 11:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дальше пройдет Звезда..

      -4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Alex3920486 14 февраля 2018, 11:40

      Ты, зачем сюда залез, "болельщик" хренов?

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