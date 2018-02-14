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  • Сенников: «0:0 – хоть и не поражение, но не лучший вариант гостевого счета»

Сенников: «0:0 – хоть и не поражение, но не лучший вариант гостевого счета»

14 февраля 2018, 07:14

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что ЦСКА выглядел в Белграде более уверенно в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, чем «Црвена Звезда». Он отметил, что российский клуб действовал в этой встрече с позиции силы.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА завершился со счетом 0:0. Ответная встреча состоится в Москве 21 февраля.

– Игра «Црвены Звезды» и ЦСКА была равной?

– На мой взгляд, армейцы выглядели лучше своего соперника. Сербы старались взять свое дома на эмоциях, а красно-синие действовали с позиции силы. В принципе, такой игры от московского клуба я и ожидал.

– ЦСКА добился в Белграде хорошего результата?

– Результат можно было бы назвать хорошим, если бы армейцам удалось забить по крайней мере один мяч. 0:0 – хоть и не поражение, однако все же не лучший вариант гостевого счета. Теперь красно-синим в Москве точно нельзя пропускать, в любом случае им надо стараться играть на ноль и побеждать.

– Как смотрелась в Сербии защита армейцев?

– Не стопроцентно здорово, ведь в нескольких эпизодах спасать команду пришлось Игорю Акинфееву.

– Сказался тот факт, что позиция в центре обороны – не самая привычная для Вернблума?

– Я бы так не сказал. На мой взгляд, Понтус – универсальный футболист, который может закрыть любую позицию. Не в нем причина ошибок в обороне – просто армейцы играли на выезде, это был их первый официальный матч после длительного перерыва плюс соперник им противостоял достаточно хороший, обладающий качественными исполнителями.

– Что скажете про полузащиту и атаку ЦСКА?

– В центре поля красно-синие действовали достаточно хорошо: удавалось держать мяч и много комбинировать, сделали несколько острых передач. Впереди где-то чуть-чуть не хватило точности. Когда во втором тайме выходили втроем на одного защитника, Мусе надо было отдавать передачу не поперек поля, а вперед – тогда бы возник отличный голевой момент.

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы Црвена Звезда ЦСКА Сенников Дмитрий Акинфеев Игорь Вернблум Понтус Муса Ахмед
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