Гончаренко: «ЦСКА нужно не дать «Црвене Звезде» воспользоваться своими сильными сторонами»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии первой встречи 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды» подчеркнул, что армейцы должны постараться использовать слабые стороны белградской команды.

«Мы хорошо поработали, вышли из нагрузки. Думаю, достаточно хорошо готовы к завтрашней игре.

«Црвена Звезда” знает, как атаковать, очень хорошо обороняется. Нам надо надавить на слабые места соперника и не дать ему воспользоваться сильными сторонами», – сказал Гончаренко.

Матч «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится сегодня и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.