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    Гончаренко: «ЦСКА нужно не дать «Црвене Звезде» воспользоваться своими сильными сторонами»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии первой встречи 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды» подчеркнул, что армейцы должны постараться использовать слабые стороны белградской команды.

    «Мы хорошо поработали, вышли из нагрузки. Думаю, достаточно хорошо готовы к завтрашней игре.

    «Црвена Звезда” знает, как атаковать, очень хорошо обороняется. Нам надо надавить на слабые места соперника и не дать ему воспользоваться сильными сторонами», – сказал Гончаренко.

    Матч «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится сегодня и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

    Источник: УЕФА

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    13.02.2018 12:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 февраля 2018, 18:49

      Надеюсь ЦСКА сегодня выиграет! Очень нужно выиграть! Необходимо сохранить 6-ю строчку в ТК!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 13 февраля 2018, 16:35

      Ничья.

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 13 февраля 2018, 13:46

      Если бывшая команда Виктора Гончаренко - БАТЭ дважды играла с ЦЗ вничью, то ЦСКА просто обязана их обыгрывать и в гостях и дома!

      2
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 13 февраля 2018, 12:30

      ни о чем...А что, другим соперникам, надо позволять воспользоваться своими сильными сторонами?

      0
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > Чикомас 13 февраля 2018, 14:49

      не думаю что кто нибудь из рфпл сможет не дать играть в свой футбол европейским грандам, а вот сербам накрыть игру еще можем.

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