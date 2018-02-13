Лига Европы. ЦСКА сыграет с «Црвеной Звездой» в Белграде

Во вторник, 13 февраля, возобновляются матчи евротурниров. В 20:00 по московскому времени в Белграде местная «Црвена Звезда» примет ЦСКА в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Для российской команды эта игра станет первой официальной в новом году.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Црвена Звезда» – ЦСКА. Начало в 20:00, не пропустите!

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