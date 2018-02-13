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Лига Европы. ЦСКА сыграет с «Црвеной Звездой» в Белграде

13 февраля 2018, 18:55
31

Во вторник, 13 февраля, возобновляются матчи евротурниров. В 20:00 по московскому времени в Белграде местная «Црвена Звезда» примет ЦСКА в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Для российской команды эта игра станет первой официальной в новом году.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Црвена Звезда» – ЦСКА. Начало в 20:00, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Црвена Звезда ЦСКА
Комментарии (31)
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oyabun
1518501043
Удачной игры армейцам на выезде. Ждем Победу!
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red_blue_fury
1518501643
Удачи, мужики!!!
Ответить
SunRomeS
1518502239
Ждем победы. Удачи!!!
Ответить
gandyv
1518502472
трудный матч. ждем.
Ответить
Стаz
1518503053
Очень интересно, радует что для соперников это тож первый официальный матч в этом году и, что Канга продали))
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Diesel133
1518506751
вперед! ждем победу!
Ответить
Sanek85
1518509799
Удачи нам!!!
Ответить
OfaZavr
1518510460
Удачи,качественной игры армейцам! ну и порадуйте победой заскучавших болельщиков российского футбола первым официальным матчей после долгой паузы!
Ответить
Wolk36
1518537791
Удачи вам ребята!!! Только победа!!!
Ответить
Сильвербой
1518539913
Хотелось бы хорошего результата сегодня!
Ответить
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