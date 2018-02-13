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    Лига Европы. ЦСКА сыграет с «Црвеной Звездой» в Белграде

    Во вторник, 13 февраля, возобновляются матчи евротурниров. В 20:00 по московскому времени в Белграде местная «Црвена Звезда» примет ЦСКА в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Для российской команды эта игра станет первой официальной в новом году.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Црвена Звезда» – ЦСКА. Начало в 20:00, не пропустите!

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    Источник: Бомбардир.ру

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    13.02.2018 18:55
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +265

      Himik007 13 февраля 2018, 21:14

      Мне одному кажется что потенциальные сборники нервничают и не обостряют?И ошибки у них Фернандес Дзагоев и Головин из за этого

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 13 февраля 2018, 20:50

      Пока никак. А могли и пропустить. Одним словом, начало сезона.
      Всех болел - с началом Большого Футбола. Ура, ура, урааааааа!!!

      0
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      Рейтинг: +265

      Himik007 > +50/-50 13 февраля 2018, 21:11

      Кучаев*

      0
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      Рейтинг: +265

      Himik007 13 февраля 2018, 20:49

      Куваев молодец не боится! А вот Головин селе не успокоится КК схватил!!

      0
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      Рейтинг: +6

      marocanov 13 февраля 2018, 20:18

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      -1
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 13 февраля 2018, 20:11

      Армейцам только победы!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 13 февраля 2018, 19:58

      ох чую сложно будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 13 февраля 2018, 19:56

      Давай, ЦСКА!!! не проиграйте только!

      2
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 13 февраля 2018, 19:42

      Удачи, ЦСКА!
      Удачи, Россия!
      Ждём положительного результата и красивой игры!

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 февраля 2018, 19:38

      Хотелось бы хорошего результата сегодня!

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 февраля 2018, 19:23

      удачи ЦСКА ! Ждём победы !!!

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