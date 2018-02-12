Месси считает, что Неймар, Мбаппе и Суарес смогут конкурировать с ним и Роналду за «Золотой мяч-2018»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси считает, что в 2018 году претендентов на «Золотой мяч» станет больше. По мнению аргентинца, есть много игроков, которые смогут составить конкуренцию ему и форварду «Реала» Криштиану Роналду в борьбе за награду.

«Сегодня в мире есть множество прекрасных футболистов, которым по силам выиграть «Золотой мяч». В последние годы таковых было лишь двое, но на данный момент Неймар, Килиан Мбаппе и Луис Суарес могут составить нам конкуренцию», – сказал Месси.

В последние десять лет победителями престижной премии неизменно становились Месси и Роналду. На счету каждого из них по пять «Золотых мячей». Неймару дважды удалось занять третье место (2015 и 2017 годы). Мбаппе и Суарес ни разу не вошли в первую тройку.