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  • Месси считает, что Неймар, Мбаппе и Суарес смогут конкурировать с ним и Роналду за «Золотой мяч-2018»

Месси считает, что Неймар, Мбаппе и Суарес смогут конкурировать с ним и Роналду за «Золотой мяч-2018»

12 февраля 2018, 17:48
16

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси считает, что в 2018 году претендентов на «Золотой мяч» станет больше. По мнению аргентинца, есть много игроков, которые смогут составить конкуренцию ему и форварду «Реала» Криштиану Роналду в борьбе за награду.

«Сегодня в мире есть множество прекрасных футболистов, которым по силам выиграть «Золотой мяч». В последние годы таковых было лишь двое, но на данный момент Неймар, Килиан Мбаппе и Луис Суарес могут составить нам конкуренцию», – сказал Месси.

В последние десять лет победителями престижной премии неизменно становились Месси и Роналду. На счету каждого из них по пять «Золотых мячей». Неймару дважды удалось занять третье место (2015 и 2017 годы). Мбаппе и Суарес ни разу не вошли в первую тройку.

Источник: Daily Mail
Испания. Примера Барселона Реал ПСЖ Месси Лионель Роналду Криштиану Суарес Луис Неймар Мбаппе Килиан
Комментарии (16)
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insider_retro
1518448024
Мне кажется, что на голосование, кроме личных спортивных и медийных успехов, будут влиять результаты выступлений в ЛЧ и на ЧМ. Без сезонных титулов и успехов в составе команды, сложно будет претендовать на личный успех. ИМХО
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Eds
1518449383
Кейна забыл...
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Rockstody
1518450880
В очень ближайшем будущем там будут еще и Салах с Кейном..
Ответить
DIDI 23
1518451128
Вопрос в том: Смогут ли Месси и Роналду вообще в этом сезоне претендовать на что то.
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OfaZavr
1518452625
да уж вас двоих подвинешь кажется, наверно кому-то другому дадут только тогда когда вы оба карьеру закончите.
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zigbert
1518452865
Главный для них вопрос,как они выступят на ЧМ и в ЛЧ?Как впрочем всегда и практиковалось при выборе лучшего футболиста.
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Cupota
1518452884
Гном зазнался. Это он будет стараться конкурировать с Неймаром и Салахом.
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vaneavnea109
1518455513
это не гном а карлик ))
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Ф.К БАРСЕЛОНА
1518457800
Ни Салаху ни Кейну не видать ЗМ пока они играют в таких клубах.
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Fin035
1518459518
Мбаппе еще ничего не показал! А у Суареса думаю есть шанс забрать золотой мячик, если выиграет ЛЧ и Чемпионат Испании!
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