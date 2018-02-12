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    Месси считает, что Неймар, Мбаппе и Суарес смогут конкурировать с ним и Роналду за «Золотой мяч-2018»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси считает, что в 2018 году претендентов на «Золотой мяч» станет больше. По мнению аргентинца, есть много игроков, которые смогут составить конкуренцию ему и форварду «Реала» Криштиану Роналду в борьбе за награду.

    «Сегодня в мире есть множество прекрасных футболистов, которым по силам выиграть «Золотой мяч». В последние годы таковых было лишь двое, но на данный момент Неймар, Килиан Мбаппе и Луис Суарес могут составить нам конкуренцию», – сказал Месси.

    В последние десять лет победителями престижной премии неизменно становились Месси и Роналду. На счету каждого из них по пять «Золотых мячей». Неймару дважды удалось занять третье место (2015 и 2017 годы). Мбаппе и Суарес ни разу не вошли в первую тройку.

    Источник: Daily Mail

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    12.02.2018 17:48
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 13 февраля 2018, 08:18

      За какие заслуги Мбаппе-то?

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 февраля 2018, 23:48

      По-хорошему, в этом году Роналду ни на что не должен претендовать - абсолютно провальный сезон. Но я более, чем уверен, что в тройке он будет, даже, если ПСЖ 50-0 у Реала выиграет. И после этого, кто-то ещё что-то будет говорить про якобы липовые ЗМ Месси? Последний свой мяч португалец получил за ударные 2-3 месяца из ВСЕГО года. В этот раз будет ещё хуже.

      1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 12 февраля 2018, 21:18

      Мбаппе еще ничего не показал! А у Суареса думаю есть шанс забрать золотой мячик, если выиграет ЛЧ и Чемпионат Испании!

      2
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 12 февраля 2018, 20:50

      Ни Салаху ни Кейну не видать ЗМ пока они играют в таких клубах.

      2
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 12 февраля 2018, 20:14

      Много зависит,кому захотят дать чиновники футбола.Кому решат,того будут рекламировать,как рекламирвали гламура.Получает ЗМ не тот,кто заслуживает а тот,кого рекламируют,даже каждое слово печатают,потом вручают ЗМ.

      1
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      Рейтинг: +38

      vaneavnea109 12 февраля 2018, 20:11

      это не гном а карлик ))

      -2
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      Рейтинг: +223

      Cupota 12 февраля 2018, 19:28

      Гном зазнался. Это он будет стараться конкурировать с Неймаром и Салахом.

      -2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 февраля 2018, 19:27

      Главный для них вопрос,как они выступят на ЧМ и в ЛЧ?Как впрочем всегда и практиковалось при выборе лучшего футболиста.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 февраля 2018, 19:23

      да уж вас двоих подвинешь кажется, наверно кому-то другому дадут только тогда когда вы оба карьеру закончите.

      4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > OfaZavr 12 февраля 2018, 20:14

      Привет.А я думаю,что это последний золотой мяч и Мессии и Роналду.5 и 5 для них само то.Ни кто не выиграл.Для лучших футболистов планеты по 5 золотых это лучшее что может быть!!!Согласен???

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Татарин за ЦСКА 13 февраля 2018, 10:13

      Привет! конечно согласен, хорошо если так и будет.

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 12 февраля 2018, 18:58

      Вопрос в том: Смогут ли Месси и Роналду вообще в этом сезоне претендовать на что то.

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