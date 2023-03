«Спартак» поздравил Зобнина с днем рождения и подарил торт

Полузащитнику «Спартака» Роману Зобнину сегодня исполнилось 24 года.

В московском клубе поздравили игрока сборной России с днем рождения и подарили торт.

«Я счастлив, что нахожусь в «Спартаке», что со всеми вами познакомился. Всех люблю, всем спасибо за поздравления. Движемся вперед, побеждаем и становимся чемпионами, – заявил Зобнин своим одноклубникам во время командного ужина.

